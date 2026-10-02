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Dow Jones News
02.10.2026 07:39 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Tokio schwach - Hongkong mit Nachholbedarf sehr schwach

DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio schwach - Hongkong mit Nachholbedarf sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Aktienmärkten in Ostasien und Australien ist die Tendenz am Freitag uneinheitlich. Die Vorgabe der Wall Street gibt nur wenig her. Dort waren die Indizes gut behauptet aus dem Handel gegangen, nachdem es im Tagesverlauf am Anleihemarkt zu einer Entspannung gekommen war. Die Zehnjahresrendite hatte im Hoch fast 5,34 Prozent erreicht, ging aber mit 5,26 Prozent aus dem Tag.

Übergeordnet bremsen laut Marktteilnehmern die wieder deutlicher gestiegenen Ölpreise nach Berichten, wonach die USA ihre militärische Präsenz im Nahen Osten verstärken wollen, und Zurückhaltung vor dem US-Arbeitsmarktbericht später am Tag. Er hat das Potenzial die Zinserwartungen maßgeblich zu beeinflussen, nachdem zuletzt die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am Zinsterminmarkt deutlich zurückkam und aktuell nur noch bei knapp 28 Prozent liegt. Vor Wochenfrist waren es noch fast 70 Prozent.

In Tokio geht es nach den teils kräftigen Vortagsgewinnen für den Topix um 1,0 Prozent nach unten. Auf der Stimmung lasten deutlich gestiegene japanische Verbraucherpreise. Mit 2,7 Prozent nach 1,8 Prozent lag der Kernpreisindex im September wieder klar über dem Ziel der japanischen Notenbank, was Zinserhöhungsspekulationen anheizt. Zudem fiel die Preissteigerung stärker aus als Ökonomen mit 2,4 Prozent erwartet hatten. Den Yen bewegt dies aber kaum, der Dollar geht wenig verändert mit 157,91 Yen um.

Steil nach unten geht es in Hongkong für den HSI, er verliert 2,6 Prozent. Händler sprechen von Nachholbedarf nach unten, nachdem in Hongkong wie auch in Shanghai am Vortag nicht gehandelt wurde. In Festlandchina ruht das Börsengeschehen auch am Berichtstag, dort wird der Handel erst am 8. Oktober wieder aufgenommen. Auch die indischen Märkte sind geschlossen.

Im südkoreanischen Seoul bewegt sich der Leitindex Kospi um 0,2 Prozent nach oben, in Sydney kommt es zu einer Gegenbewegung nach dem kräftigen Rücksetzer am Vortag. Der S&P/ASX-200 steigt um 0,6 Prozent.

Unter den Einzelwerten geht es in Tokio für die Aktien von drei Regionalbanken nach oben, nachdem Berichte bekannt wurden, dass sie Gespräche über ein Zusammengehen aufnehmen wollen. Im Handel ist von einer zu begrüßenden Aussicht auf eine Konsolidierung im Sektor die Rede. Procrea Holdings gewinnen 6,9 Prozent, Bank of Iwate und Akita Bank je 0,1 Prozent.

Toshiba verbilligen sich um 3,0 Prozent vor dem Hintergrund eines Berichts, dass das Unternehmen umgerechnet 380 Millionen Dollar in den Ausbau seiner Produktionskapazität für Festplattenlaufwerke stecken will, die in KI-Rechenzentren eingesetzt werden.

Mit Abgaben zeigen sich in der Region Aktien von Sportartikelunternehmen, nachdem Nike durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt hatte, worauf die Aktie nachbörslich stark unter Druck geriet. In Tokio geben Asics um 3,0 Prozent nach, in Hongkong Anta Sports um 0,8 und Li Ning um 2,6 Prozent. 

INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.663,80  +0,6    -0,6      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.194,88  -1,0   +20,1      08:00 
Kospi (Seoul)       6.987,61  +0,2   +65,8      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   23.964,38  -2,6    -6,5      10:00 
Shanghai-Composite     Feiertag       -3,2 
Straits-Times (Singapur)  5.650,41  -0,3   +21,6      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.990,20  -0,3   -30,7      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.635,80  +0,3    -2,7      10:00 
 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Do, 08:49 % YTD 
EUR/USD           1,1253  +0,1   1,1241     1,1309  -4,2 
EUR/JPY           177,63  -0,0   177,66     178,90  -3,5 
EUR/GBP           0,8517  -0,0   0,8518     0,8533  -2,3 
USD/JPY           157,85  -0,1   158,07     158,17  +0,8 
USD/KRW          1.357,00  -0,1  1.358,78    1.358,59  -5,8 
USD/CNY           6,7045  +0,0   6,7045     6,7045  -4,1 
USD/CNH           6,7056  -0,1   6,7132     6,7152  -3,9 
USD/HKD           7,8464  +0,0   7,8455     7,8464  +0,8 
AUD/USD           0,6934  +0,1   0,6929     0,6947  +3,9 
NZD/USD           0,5612  +0,2   0,5603     0,5616  -2,5 
BTC/USD          86.485,74  +2,2 84.616,75    84.117,80  -1,4 
 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           92,54  -0,4   -0,33      92,87 
Brent/ICE          102,23  -0,1   -0,08     102,31 
 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.182,31  +0,1    4,55    4.177,76 
Silber            61,16  +0,5    0,31      60,85 
Platin           1.734,69  +0,6   10,64    1.724,05 
 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/uxd

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October 02, 2026 01:06 ET (05:06 GMT)

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