90 Prozent der Befragten geben an, dass KI-gestützte Systeme die Häufigkeit von Verletzungen des geistigen Eigentums online erhöhen.

CSC, ein Domain-Registrar der Enterprise-Klasse und globaler Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Domain-Sicherheit, Markenschutz und Betrugsschutz, hat heute eine neue Studie veröffentlicht, in der untersucht wird, wie Führungskräfte mit Spezialisierung auf das Recht des geistigen Eigentums (IP) auf die wachsenden Risiken von Online-Rechtsverletzungen reagieren und sich auf die Erweiterung des Domain-Namensraums vorbereiten. Laut dem CSC-Bericht The State of Online IP Risk 2026, sind 96 der Führungskräfte, die für den Schutz des geistigen Eigentums zuständig sind, besorgt über die Gefahr von Verletzungen des geistigen Eigentums, wobei 90 anmerken, dass KI-gestützte Systeme die Zahl der Online-Verletzungen des geistigen Eigentums erhöhen.

Um aktuelle und sich abzeichnende Risiken im Bereich des geistigen Eigentums zu identifizieren und zu verstehen, wie Unternehmen darauf reagieren wollen, befragte CSC im zweiten Quartal 2026 300 Führungskräfte mit Spezialisierung auf das Recht des geistigen Eigentums darunter General Counsel, Chief Legal Officers und Chief Technology Officers. Diese Untersuchung kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt nach der jüngsten Bewerbungsrunde der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) für generische Top-Level-Domains (gTLD), die am 12. August 2026 abgeschlossen wurde. Mit der Prüfung und möglichen Genehmigung neuer gTLDs steht Unternehmen im Internet mehr Domain-Kapazität zur Verfügung, um ihr Geschäftswachstum voranzutreiben und ihre Markenpräsenz online zu stärken. Gleichzeitig verfügen sie über ein breiteres Spektrum an Domains, die verwaltet und geschützt werden müssen.

Für böswillige Akteure ist die Hürde für die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums bereits niedrig, da fast jeder Domains registrieren oder Profile erstellen kann, um betrügerische Informationen und Dienstleistungen zu bewerben. Diese Tatsache, gepaart mit der weit verbreiteten Nutzung digitaler Kanäle in fast allen Lebensbereichen, erschwert den Schutz von Rechten des geistigen Eigentums vor Angriffen erheblich. Infolgedessen laufen Unternehmen Gefahr, schwerwiegende finanzielle Verluste und Reputationsschäden zu erleiden. Die Umfrageteilnehmer nannten als die drei besorgniserregendsten Arten von Online-Verletzungen geistigen Eigentums Identitätsbetrug (40 %), Phishing (39 %) und den Missbrauch von Domainnamen (39 %), wobei Internetinhalte/Markeninhalte, Online-Marktplätze und bezahlte Suchergebnisse als die risikoreichsten Kanäle für solche Verstöße gelten.

Dies sind zusätzliche wichtige Erkenntnisse:

Die drei größten operativen Herausforderungen beim Umgang mit Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums waren langwierige Durchsetzungsprozesse (73 %), kleine Teams und/oder ein Mangel an spezialisiertem Personal (65 %) sowie eine hohe Anzahl von Rechtsverletzungen (64 %).

27 Prozent der Befragten haben in den letzten 12 Monaten einen "erheblichen" Anstieg der Zahl der Verstöße gegen geistige Eigentumsrechte in ihren Unternehmen festgestellt, während 29 Prozent in den nächsten 12 Monaten mit einem "erheblichen" Anstieg der Zahl der Online-Verstöße gegen geistige Eigentumsrechte rechnen.

66 der Befragten nannten regulatorische Probleme und Sanktionen als wesentliche Folge von Verstößen gegen das geistige Eigentum.

Die meisten Befragten (59 %) gaben an, dass sie bis zur Hälfte der Maßnahmen zur Überwachung von Rechtsverletzungen an spezialisierte Drittanbieter auslagern.

26 Prozent der Befragten geben an, KI in großem Umfang zur Unterstützung des Schutzes geistigen Eigentums einzusetzen, während 70 Prozent sie in mäßigem Umfang nutzen.

"Über den Imageschaden hinaus haben Online-Verstöße gegen geistige Eigentumsrechte heute vielfältige Folgen für Unternehmen, darunter Umsatzverluste, Schaden für Kunden und das Risiko von behördlichen Sanktionen", erklärt Elliott Champion, Global Product Director für Markenschutz bei CSC. "Das vorrangige Ziel von Unternehmen muss es sein, sicherzustellen, dass ihre Marketing-, IT-, Sicherheits- und Rechtsabteilungen hinsichtlich ihrer Strategien zum Schutz geistigen Eigentums und zum Domain-Management aufeinander abgestimmt sind insbesondere im Vorfeld von Domain-Erweiterungen, die im Zuge genehmigter gTLD-Anträge erfolgen. Sich ausschließlich auf defensive Registrierungsstrategien zu verlassen, wird immer kostspieliger werden. Daher empfehlen wir, risikobasierte Registrierungen mit Sperrmaßnahmen, Überwachung, Durchsetzung und Maßnahmen zur Eindämmung von Missbrauch zu kombinieren."

Zwar bietet die neue gTLD-Runde der ICANN neue Chancen für Domainnamen-Portfolios, doch waren die Kosten für defensive Domain-Registrierungen unter den neuen gTLDs die größte Sorge (60 %) im Zusammenhang mit der Erweiterung des Domain-Namensraums. Darüber hinaus gaben 58 der Befragten an, dass Cybersquatting oder markenrechtsverletzende Registrierungen unter den neuen Endungen ein Problem darstellten. Um ihre Programme zur Domain-Governance im Vorfeld größerer Erweiterungen des Namensraums anzupassen, sollten Unternehmen ihre Überwachungs- und Durchsetzungsmaßnahmen überprüfen, um ein angemessenes Schutzniveau für ihre Einnahmen, ihren Ruf und ihre Online-Geschäftstätigkeiten sicherzustellen.

Für leitende Angestellte, die auf den Bereich Geistige Eigentumsrechte spezialisiert sind, wirft der Bericht The State of Online IP Risk 2026 drei Fragen auf:

Welche IP-Risiken stehen derzeit für Führungskräfte im Bereich IP-Risiko und -Management im Vordergrund?

Den Ergebnissen der diesjährigen Umfrage zufolge waren die drei besorgniserregendsten Arten von Online-Verstößen gegen das geistige Eigentumsrecht Identitätsbetrug, Phishing und Missbrauch von Domainnamen, wobei Internetinhalte/Markeninhalte, Online-Marktplätze und bezahlte Suchergebnisse die risikoreichsten Kanäle für solche Verstöße darstellten. Warum ist das neue gTLD-Programm für Unternehmen von Bedeutung?

Die neue gTLD-Runde der ICANN bietet Unternehmen die Möglichkeit, neue Domainnamen-Portfolios aufzubauen und so ihre Domainpräsenz im Internet zu erweitern, um das Geschäftswachstum und die Sichtbarkeit ihrer Marke zu fördern. Da jedoch neue gTLDs geprüft und möglicherweise genehmigt werden, verfügen Unternehmen künftig über ein breiteres Ökosystem an Domains, die verwaltet und geschützt werden müssen, um Cybersquatting oder markenrechtsverletzende Registrierungen unter neuen Endungen zu verhindern. Wie können Führungskräfte ihren Schutz vor Verletzungen des geistigen Eigentums stärken?

Um Programme zur Domain-Governance im Vorfeld größerer Erweiterungen des Namensraums anzupassen, sollten Unternehmen sicherstellen, dass sich ihre Marketing-, IT-, Sicherheits- und Rechtsabteilungen hinsichtlich der Prozesse und Zuständigkeiten für das IP- und Domain-Management abstimmen. Die Verantwortlichen in diesen Bereichen sollten die Überwachungs- und Durchsetzungsprogramme ihres Unternehmens überprüfen, um ein angemessenes Schutzniveau für Umsatz, Ruf und den Online-Geschäftsbetrieb zu gewährleisten.

Hier können Sie den Bericht The State of Online IP Risk 2026 von CSC herunterladen

Über CSC

CSC ist der anerkannte Anbieter von Sicherheits- und Bedrohungsinformationen der Wahl für die Forbes Global 2000 und die 100 besten globalen Marken (Interbrand) mit den Schwerpunkten Domänensicherheit und -verwaltung sowie digitaler Marken- und Betrugsschutz. Da globale Unternehmen erhebliche Investitionen in ihre Sicherheitslage tätigen, kann unsere DomainSec?-Plattform ihnen dabei helfen, bestehende Lücken in der Cybersicherheit zu erkennen und ihre digitalen Online-Ressourcen sowie ihre Marken zu schützen. Durch den Einsatz der proprietären Technologie von CSC können Unternehmen ihre Sicherheitslage stärken, um sich vor Cyberbedrohungen zu schützen, die auf ihre Online-Ressourcen und ihren Markenruf abzielen, und so verheerende Umsatzverluste vermeiden. CSC bietet zudem Online-Markenschutz an eine Kombination aus Online-Markenüberwachung und Durchsetzungsmaßnahmen -, der eine mehrdimensionale Sicht auf verschiedene Bedrohungen außerhalb der Firewall ermöglicht, die auf bestimmte Domains abzielen. Betrugsschutzdienste, die Phishing bereits in der Frühphase eines Angriffs bekämpfen, runden unsere Lösungen ab. CSC hat seit 1899 seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, und unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. CSC ist ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu tätigen, wo sich unsere Kunden befinden und das erreichen wir, indem wir in jedem Geschäftsbereich, den wir bedienen, Experten beschäftigen. Besuchen Sie cscdbs.com.

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