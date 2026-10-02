EQS-News: Samfara LLP
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Die Übernahme ist die erste Investition von Samfara und wird von einem Konsortium aus europäischen und nordamerikanischen institutionellen Anlegern und Family Offices unterstützt.
LONDON, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Samfara, eine europäische Investmentgesellschaft im Bereich Life Sciences, gab heute bekannt, dass sie die Übernahme von Chr. Olesen Synthesis von Chr. Olesen und von Fonds, die von Signet Healthcare Partners verwaltet werden, abgeschlossen hat. Chief Executive Thomas Moestrup investiert gemeinsam mit Samfara. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.
Das in der Nähe von Kopenhagen ansässige Unternehmen Chr. Olesen Synthesis entwickelt und produziert pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) sowie hochentwickelte Zwischenprodukte und hat sich auf kontrollierte Substanzen spezialisiert, insbesondere solche zur Behandlung von Opioidabhängigkeit (Buprenorphin) und ADHS (Lisdexamfetamin). Das cGMP-zertifizierte Werk ist seit 2015 in der kommerziellen Produktion tätig und beliefert Pharmaunternehmen in ganz Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten. Das Unternehmen verbindet technisches Fachwissen mit einem hohen Maß an Flexibilität bei der Betreuung seiner Pharmakunden in allen seinen Märkten.
Mit der Unterstützung von Samfara wird Chr. Olesen Synthesis seine Kompetenzen weiter ausbauen, auf seinem bestehenden Kundenstamm und seinen bestehenden Produkten aufbauen und in neue Märkte expandieren. Jean-François Hilaire, ehemaliger CEO von Unither und ehemaliger EVP bei Recipharm, der Samfara bei der Übernahme beraten hat, wird dem Vorstand von Chr. Olesen Synthesis als Vorsitzender beitreten.
Helena Malchione und James Cocker, Partner bei Samfara, sagten:
"Chr. Olesen Synthesis verdeutlicht unsere Strategie, erfolgreiche Unternehmen in komplexen Nischen zu identifizieren und diese mit Kapital sowie strategischer Unterstützung zu fördern. Das Unternehmen verfügt über eine starke Position und einen ausgezeichneten Ruf in einem anspruchsvollen Segment des Pharmamarktes, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Thomas und dem Team, während sie gemeinsam mit bestehenden Kunden weiter wachsen und sowohl organisch als auch durch Übernahmen in neue Märkte expandieren."
Thomas Moestrup, Chief Executive von Chr. Olesen Synthesis sagte:
"Das ist ein spannender nächster Schritt für Chr. Olesen Synthesis. Mit Samfara als unserem neuen Eigentümer haben wir einen Partner gewonnen, der unsere Ziele teilt und die weitere Entwicklung des Unternehmens unterstützen wird. Wir freuen uns darauf, unsere starken Kundenbeziehungen weiter auszubauen, das Geschäft zu erweitern und die vor uns liegenden Chancen zu nutzen."
Mads C. Olesen, Chief Executive und Inhaber von Chr. Olesen sagte:
"Im Jahr 2011 übernahm Chr. Olesen das Unternehmen Chr. Olesen Synthesis und hat es gemeinsam mit Signet Healthcare zu einem bedeutenden Akteur im Bereich der Wirkstoffe für kontrollierte Substanzen ausgebaut. Nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen, damit neue Eigentümer das Unternehmen weiter vorantreiben, und wir sind zuversichtlich, dass wir das Unternehmen dem richtigen neuen Eigentümer anvertraut haben. Wir wünschen Samfara und dem Führungsteam des Unternehmens alles Gute."
BERATER
Samfara wurde von Addleshaw Goddard (Rechtsberatung, Großbritannien), Connaught (Kapitalbeschaffung), infotransactions (finanzielle und steuerliche Due Diligence), Lockton (W&I-Versicherung), Nivaro Law (Rechtsberatung, Dänemark) und RSM (Steuergestaltung) beraten.
Chr. Olesen und Signet Healthcare Partners wurden von LEK (wirtschaftliche Beratung), Moalem Weitemeyer (rechtliche Beratung), Nielsen Nørager (rechtliche Beratung), PwC (Finanz- und Steuerberatung), Sheppard, Mullin, Richter & Hampton (rechtliche Beratung) sowie Stifel (M&A) beraten.
INFORMATIONEN ZU SAMFARA
www.samfara.com
Samfara LLP ist ein bestellter Vertreter von Suntera Advisers (UK) Limited, die von der Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt wird.
INFORMATIONEN ZU CHR. OLESEN SYNTHESIS
www.cosynthesis.dk
INFORMATIONEN ZU CHR. OLESEN
www.chr-olesen.dk
INFORMATIONEN ZU SIGNET HEALTHCARE PARTNERS
www.signethealthcarepartners.com
KONTAKTE
Samfara
James Cocker, Partner
Chr. Olesen Synthesis
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/samfara-schlieWt-die-ubernahme-von-chr-olesen-synthesis-einem-danischen-hersteller-von-wirkstoffen-die-als-kontrollierte-substanzen-gelten-ab-302896864.html
02.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2409298 02.10.2026 CET/CEST