Die Micron-Aktie steht nach einem Tagesplus von +3,03% bei 1.097,39 US$ unmittelbar vor einem wichtigen Ausbruch. RSI und MACD liefern bullische Signale, während das bisherige Rekordhoch bei 1.256,12 US$ wieder in Reichweite rückt. Das langfristige Elliott-Wellen-Szenario mahnt allerdings zur Vorsicht: Steht eine größere Korrektur bevor? Chartanalyse zur Micron-Aktie Nach der kräftigen Rally bis auf rund 1.250,00 US$ ging die Micron-Aktie in eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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