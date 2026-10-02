In der Lausitz ist das höchste Windrad der Welt fertiggestellt. Für die Konstruktion mussten Herausforderungen gemeistert werden. Nun soll das Bauwerk klären, ob es in höheren Regionen mehr Stromertrag bringt. 300 Meter Nabenhöhe, 365 Meter bis zur Blattspitze: In Schipkau in der Lausitz steht seit Ende September das höchste Windrad der Welt. Im November soll es in Betrieb gehen. Neben den Superlativen ist dieses Höhenwindrad aber auch ein Forschungsprojekt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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