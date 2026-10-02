The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2026
ISIN Name
USY44680RXXX JSW STEEL 21/27 REGS
XS2390137XXX HANWHA SOLU. 21/26 FLR
XS2393511XXX WORLD BK 21/26 MTN
XS2377768XXX WIIT 21/26
XS2616008XXX SIKA CAPITAL 23/26
FR0129287XXX FRANKREICH 25/26 ZO
DE000A2BNXXX EMIKON BL 2 51 LSA 16/26
DE000A2GSXXX JIGIYA ENER. 17(24-39)
DE000NLB9XXX NORDLB GELDM.FRN 11/17
DE000A2GSXXX WI BANK HESS IS.19/26
XS0611783XXX SNCF RESEAU 11/26 MTN
XS1501367XXX LANXESS AG 16/26 MTN
XS1501554XXX LETTLAND 16/26 MTN
XS1501560XXX AFR. DEV. BK 16/26 MTN
XS2393661XXX CIBC 21/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.10.2026
ISIN Name
USY44680RXXX JSW STEEL 21/27 REGS
XS2390137XXX HANWHA SOLU. 21/26 FLR
XS2393511XXX WORLD BK 21/26 MTN
XS2377768XXX WIIT 21/26
XS2616008XXX SIKA CAPITAL 23/26
FR0129287XXX FRANKREICH 25/26 ZO
DE000A2BNXXX EMIKON BL 2 51 LSA 16/26
DE000A2GSXXX JIGIYA ENER. 17(24-39)
DE000NLB9XXX NORDLB GELDM.FRN 11/17
DE000A2GSXXX WI BANK HESS IS.19/26
XS0611783XXX SNCF RESEAU 11/26 MTN
XS1501367XXX LANXESS AG 16/26 MTN
XS1501554XXX LETTLAND 16/26 MTN
XS1501560XXX AFR. DEV. BK 16/26 MTN
XS2393661XXX CIBC 21/26 MTN
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