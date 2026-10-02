Zinskupon von 9,00 % p.a. Die Eleving Group hat eine neue besicherte, sechsjährige Anleihe (ISIN: XS3517354XXX) mit einem Volumen von 200 Mio. Euro und einem Zinskupon von 9,00 % p.a. erfolgreich via Privatplatzierung platziert. Die Emission erfolgte zu 100 % des Nennwerts und war nach Unternehmensangaben rund 1,5-fach überzeichnet. Die Emissionserlöse sollen vorrangig zur Refinanzierung der bestehenden 90-Mio.-Euro-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LLXXX), ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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