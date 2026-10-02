XRP Prognose am 1. Oktober 2026 nach Escrow-Freigabe von einer Milliarde Token und was Anleger jetzt wissen müssen

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Die XRP Prognose für Oktober beginnt mit einer Zahl, die viele Anleger nervös macht. Ripple hat am 1. Oktober genau eine Milliarde XRP aus dem Escrow freigegeben, und der Kurs steht trotzdem bei rund 1,48 US-Dollar. Damit liegt XRP noch immer fast 60 Prozent unter seinem Rekordhoch von 3,65 US-Dollar. Die Charts stützen eine bullische XRP Prognose, doch der nächste Widerstand liegt nur wenige Cent entfernt. Bricht XRP jetzt nach oben aus, oder drückt das neue Angebot den Kurs zurück? Und wo liegt in diesem Markt das größere Potenzial, beim großen Namen oder ganz woanders?

XRP Prognose für Oktober zwischen Escrow-Druck und bullischem Chartbild

Laut CryptoDaily wurde die Milliarde XRP in vier Transaktionen über 400, 300, 200 und 100 Millionen Token aus dem Escrow bewegt. Solche Freigaben passieren jeden Monat, doch diesmal treffen sie auf einen Kurs, der sich gerade erst von einem Rücksetzer erholt hat. Im September war XRP zeitweise bis auf rund 1,65 US-Dollar gestiegen, bevor Verkäufer den Preis wieder Richtung 1,50 US-Dollar drückten. Für die XRP Prognose ist deshalb entscheidend, wie viel des neuen Angebots tatsächlich am Markt landet.

Die aktuellen Daten von CoinGecko zeigen XRP bei 1,48 US-Dollar, ein Minus von 1,1 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Das Handelsvolumen am selben Tag liegt bei rund 2,46 Milliarden US-Dollar. Technisch spricht für die XRP Prognose, dass der 50-Tage-Durchschnitt klar über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Der RSI stand am Morgen bei 56 und damit im neutralen Bereich, weit weg von einer Überhitzung. Der nächste Widerstand liegt bei 1,54 US-Dollar, die Unterstützung bei etwa 1,46 US-Dollar. Ein sauberer Ausbruch nach oben würde den Weg zurück in Richtung 1,65 US-Dollar öffnen.

Selbst im besten Fall bleibt diese Rechnung aber eine Sache kleiner Prozentzahlen. Bei einem Marktwert von rund 93 Milliarden US-Dollar braucht jeder Anstieg um zehn Prozent fast zehn Milliarden US-Dollar frisches Kapital. Ein Sprung von 1,48 auf 1,65 US-Dollar wäre gerade einmal ein Plus von knapp zwölf Prozent. Für Anleger, die mit kleinen Beträgen große Veränderungen suchen, stellt sich deshalb eine andere Frage, nämlich wo das Kapital noch ganz am Anfang steht.

Warum Anleger neben der XRP Prognose jetzt auf Pepeto schauen

Während große Anleger für ihre XRP Prognose auf Escrow-Termine und Widerstandsmarken schauen, blicken viele Käufer mit spitzem Bleistift bereits einen Schritt früher. Genau in diese Lücke stößt Pepeto, ein Meme-Coin, der sich noch im Presale befindet. Das Projekt läuft auf Ethereum, hat ein festes Angebot von 420 Billionen Token und bietet schon drei aktive Werkzeuge, die viele andere Presale-Projekte nur ankündigen.

Im Mittelpunkt steht PepetoSwap, die eigene Börse des Projekts, auf der jeder Handel null Protokollgebühren kostet. Ein Tausch über 1.000 US-Dollar kostet auf Uniswap etwa 3 US-Dollar, auf PepetoSwap fällt dagegen nur die Gas-Gebühr an. Wer im Monat 200 Trades zu je 5.000 US-Dollar abwickelt, spart im Vergleich zu Uniswap rund 3.000 US-Dollar. Dieser Unterschied zeigt sich direkt im Wallet und nicht erst auf einem Chart.

Der Presale hat bereits 10,38 Millionen US-Dollar eingesammelt, bei einem Preis von 0,000000188 US-Dollar pro Token. Für viele Käufer ist Sicherheit der wichtigste Punkt, und genau hier liefert Pepeto ein starkes Argument. SolidProof hat den gesamten Code noch vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert und das Team außerdem per KYC kontrolliert. Hinter dem Projekt steht der Mitgründer des ersten Pepe-Coins, und im Entwicklerteam arbeitet ein ehemaliger Binance-Experte.

Einige Analysten halten nach dem geplanten Binance-Listing ein Kursplus um das Hundertfache für möglich. Die Rechnung dahinter ist einfach, denn schon ein kleiner Einstieg zum heutigen Preis könnte nach dem Listing zu einer ganz anderen Zahl werden. Rechnerisch würden bei einem 100-fachen Anstieg aus 100 US-Dollar im Presale 10.000 US-Dollar nach dem Börsenstart. Wer in frühen Phasen mit Kryptowährungen echtes Geld verdient hat, traf meist dieselbe Entscheidung und handelte, solange der Einstieg noch offen war. Genau dieser Einstieg steht im Presale derzeit noch offen.

Fazit

Die XRP Prognose hängt jetzt daran, ob der Markt die freigegebene Milliarde Token ohne Rückschlag aufnimmt. Die XRP Prognose bleibt freundlich, doch bei 93 Milliarden US-Dollar Marktwert bleibt selbst ein starker Monat eine Sache weniger Prozent. Pepeto steht dagegen ganz am Anfang. Die eingesammelten Millionen zeigen die Nachfrage, die Börse läuft bereits ohne Gebühren, und das Binance-Listing rückt mit jeder Stufe näher. Wer mit frühen Coins Vermögen aufgebaut hat, teilt meist eine Gemeinsamkeit und handelte, solange das Fenster offen war. Dieses Fenster steht auf der offiziellen Pepeto-Website noch offen, doch zu diesem Preis dürfte es nicht mehr lange bleiben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für Oktober 2026?

XRP handelt bei rund 1,48 US-Dollar und muss zuerst den Widerstand bei 1,54 US-Dollar überwinden. Gelingt der Ausbruch, gilt 1,65 US-Dollar als nächstes Ziel, während die Unterstützung bei etwa 1,46 US-Dollar liegt.

Warum interessieren sich XRP-Anleger für Pepeto?

Pepeto bietet einen frühen Einstieg mit der gebührenfreien Börse PepetoSwap und einem vollständigen Audit von SolidProof. Weitere Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.