Leipzig (ots) -Alexander Prinz, bekannt als Der Dunkle Parabelritter (https://www.ardmediathek.de/sendung/der-dunkle-parabelritter/Y3JpZDovL2Z1bmsubmV0LzEyMzQx), lädt in seinem neuen funk-Podcast "Prinz Weekly - Was machst du?" Gäste aus Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und der digitalen Medienwelt zum Gespräch. Dabei geht es nicht um klassische Interviews oder die Lebensgeschichte der Gäste, sondern um ihre Haltung, Werte und Entscheidungen. Produziert wird das Format von Hallewood im Auftrag des MDR für funk - zu hören ist es bei ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/radio/sender/) und begleitend als Videopodcast in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) zu sehen.Die hypothetischen Szenarien und ungewöhnlichen Fragen in "Prinz Weekly - Was machst du?" orientieren sich wöchentlich an aktuellen gesellschaftlichen Ereignissen, dem Leben der Gäste oder absurden Alltagssituationen. Wie entscheiden die Gäste, wenn eine Entscheidung unmöglich scheint? Wie verhalten sie sich, wenn sich eine Situation unerwartet zuspitzt? Im gemeinsamen gedanklichen Abstieg ins Rabbit Hole entstehen Gespräche über persönliche Werte und gesellschaftliche Entwicklungen. Die Themen reichen dabei von Demokratie und Wissenschaft bis zu Auswirkungen neuer Technologien.Zu den ersten Gästen gehören die YouTuberin Alicia Joe und Marc-Uwe Kling, Autor der "Känguru-Chroniken". Sie stellen sich den fiktiven Szenarien und der zentralen Frage des Formats: "Was machst du?".Über Alexander Prinz: Alexander Prinz zählt zu den prägendsten deutschsprachigen Creators seiner Generation. Bekannt wurde er durch seine gesellschaftspolitischen und bildungsorientierten Inhalte auf YouTube und Social Media. Mit "Prinz Weekly - Was machst du?" bringt er seine Perspektive nun in ein neues Podcast- und Videopodcast-Format ein.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6363454