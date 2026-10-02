Sechs Führungskräfte verstärken das Team um Global CEO André Nadeau und gestalten die nächste Wachstumsphase von Adastra. Sie bringen umfassende Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Delivery, Finanzen, Personal und Strategie mit.

Adastra, ein global tätiges Unternehmen für KI und Daten, hat heute die Bildung seines Global Executive Teams bekannt gegeben. Das Team besteht aus sechs Führungskräften, die gemeinsam mit Global CEO André Nadeau die nächste Wachstumsphase des Unternehmens gestalten werden. Es vereint langjährige Erfahrung bei Adastra mit Führungserfahrung aus Branchen wie Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und Telekommunikation.

"Gemeinsam verbinden sie umfassende Erfahrung bei Adastra mit neuen Perspektiven und fundierter Branchenexpertise in den Bereichen Vertrieb, Delivery, Operations, Finanzen, Personal und Strategie", sagte Nadeau. "Ihr Fokus liegt darauf, im gesamten Unternehmen für mehr Klarheit und eindeutige Verantwortlichkeiten zu sorgen. Gleichzeitig konzentrieren wir uns konsequent auf das, was für uns am wichtigsten ist: unsere Kunden, unsere Mitarbeitende und unser Wachstum."

Zum Adastra Global Executive Team gehören:

André Nadeau, Chief Executive Officer , verantwortet Adastras globale Strategie und das operative Geschäft. Er wechselte nach neun Jahren bei Avanade als Chief Executive Officer für Nordamerika zu Adastra und übernahm Anfang dieses Jahres die Rolle des Global CEO.

, verantwortet Adastras globale Strategie und das operative Geschäft. Er wechselte nach neun Jahren bei Avanade als Chief Executive Officer für Nordamerika zu Adastra und übernahm Anfang dieses Jahres die Rolle des Global CEO. Damien Chan, Chief Revenue Officer , verantwortet Adastras globale Umsatzstrategie. Dazu gehören die Go-to-Market-Strategie, strategische Kunden, Kundenbeziehungen, Presales und das Industry-Team. Er verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung in Vertrieb, Operations und Delivery und hatte zuvor Führungspositionen bei Avanade, CIBC, HP Enterprise und IBM Canada inne.

, verantwortet Adastras globale Umsatzstrategie. Dazu gehören die Go-to-Market-Strategie, strategische Kunden, Kundenbeziehungen, Presales und das Industry-Team. Er verfügt über mehr als 27 Jahre Erfahrung in Vertrieb, Operations und Delivery und hatte zuvor Führungspositionen bei Avanade, CIBC, HP Enterprise und IBM Canada inne. David Kaláb, Chief Strategy Officer , ist seit 2005 bei Adastra und kennt das Unternehmen aus mehr als zwei Jahrzehnten in unterschiedlichen Führungsrollen. Zuletzt leitete er den Bereich Data Management und übernahm zusätzlich die Rolle des Interim CEO von Adastra Tschechien. In seiner Zeit bei Adastra verantwortete er zahlreiche groß angelegte Transformationsprogramme und komplexe Kundenprojekte.

, ist seit 2005 bei Adastra und kennt das Unternehmen aus mehr als zwei Jahrzehnten in unterschiedlichen Führungsrollen. Zuletzt leitete er den Bereich Data Management und übernahm zusätzlich die Rolle des Interim CEO von Adastra Tschechien. In seiner Zeit bei Adastra verantwortete er zahlreiche groß angelegte Transformationsprogramme und komplexe Kundenprojekte. Jaroslava Hirschová, Chief Financial Officer , verfügt über langjährige Erfahrung in Finanzführung und Unternehmenssteuerung. Sie war als CFO und Vorstandsmitglied sowohl in Private-Equity-finanzierten als auch in börsennotierten Unternehmen tätig. Zu ihren bisherigen Stationen zählen Group-CFO-Positionen bei FutureLife und Fortuna Entertainment Group.

, verfügt über langjährige Erfahrung in Finanzführung und Unternehmenssteuerung. Sie war als CFO und Vorstandsmitglied sowohl in Private-Equity-finanzierten als auch in börsennotierten Unternehmen tätig. Zu ihren bisherigen Stationen zählen Group-CFO-Positionen bei FutureLife und Fortuna Entertainment Group. Senthil Namasivayam, Chief Delivery Officer , verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in technologischen Führungsrollen und der Umsetzung großer, komplexer Projekte. Zuletzt war er als Senior Technology Executive bei Canadian Tire tätig. Davor arbeitete er in Führungspositionen bei Accenture, SAP, Deloitte und PwC. Namasivayam ist seit dem 21. September offiziell bei Adastra.

, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in technologischen Führungsrollen und der Umsetzung großer, komplexer Projekte. Zuletzt war er als Senior Technology Executive bei Canadian Tire tätig. Davor arbeitete er in Führungspositionen bei Accenture, SAP, Deloitte und PwC. Namasivayam ist seit dem 21. September offiziell bei Adastra. Vladimíra Carroll, Chief People Officer, leitet seit eineinhalb Jahren den globalen People-Bereich von Adastra. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung im Personalwesen. Zuvor war sie unter anderem Chief People Officer bei Mall Group und Head of HR bei CME (Central European Media Enterprises).

leitet seit eineinhalb Jahren den globalen People-Bereich von Adastra. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung im Personalwesen. Zuvor war sie unter anderem Chief People Officer bei Mall Group und Head of HR bei CME (Central European Media Enterprises). Warren Chan, Chief Operating Transformation Officer, bringt mehr als 30 Jahre Führungserfahrung aus Beratung, Finanzdienstleistungen, Asset Management und Telekommunikation mit. Seine Schwerpunkte liegen auf skalierbaren Betriebsmodellen, Governance, Business Innovation und der Umsetzung komplexer technologischer Transformationsprogramme.

"Dieses Team gemeinsam mit unseren lokalen Führungskräften aufzustellen, ist ein wichtiger Schritt für die nächste Phase von Adastra", sagte Nadeau. "Wir wollen mit mehr Klarheit handeln, enger zusammenarbeiten und dadurch für unsere Kunden und füreinander noch stärker werden."

Über Adastra

Adastra ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI und datengetriebene Transformation. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, künstliche Intelligenz verantwortungsvoll, strategisch und skalierbar einzusetzen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung hilft Adastra Unternehmenskunden, den geschäftlichen Nutzen ihrer Daten zu erschließen. Im Fokus stehen datenbasierte Innovation, operative Exzellenz und eine intelligente Kundenansprache.

Adastra genießt das Vertrauen einiger der weltweit bekanntesten Marken und bietet durchgängige Lösungen auf Basis fundierter Strategien, verlässlicher Governance und umfassender technischer Expertise. Von der Entwicklung einer klaren Vision bis zur Umsetzung begleitet Adastra Unternehmen in jeder Phase ihrer KI-, Daten- und Cloud-Initiativen. So entstehen zukunftsfähige Strukturen und Kompetenzen mit messbarer, langfristiger Wirkung.

Adastra betreut Kunden aus zentralen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Automotive, Fertigung, Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT), Gesundheitswesen, Einzelhandel und Professional Services. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeitende in Nordamerika, Europa und Asien. Adastra befindet sich mehrheitlich im Besitz der globalen Investmentgesellschaft Carlyle (NASDAQ: CG). Weitere Informationen unter Adastra Datenanalyse und IT-Beratung.

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Simona Laqua-Willigens

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