Bei der Deutschen Telekom zeichnet sich eine regulatorische Entlastung ab. Die EU-Staaten wollen die starre Frist für den Austausch von Netztechnik sogenannter Hochrisikoanbieter offenbar streichen. Branchenweit könnten dadurch Zwangsinvestitionen von bis zu 40 Milliarden € zeitlich entzerrt werden. Bei einem Aktienkurs von rund 26 € kommt diese Nachricht zur richtigen Zeit: Die Aktie liegt deutlich unter ihrem Jahreshoch, obwohl Gewinne, Cashflow ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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