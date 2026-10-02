NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 187 Euro auf "Buy" belassen. Die letzten Signale vor dem Quartalsbericht zeigten eine stärkere Abhängigkeit vom vierten Quartal als bislang erwartet, schrieb James Grzinic am Donnerstagabend. Das Schlussquartal werde zum klaren Lackmustest vor den hohen Vergleichshürden, die es im ersten Halbjahr 2027 dann zu übertreffen gelte./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1EWWW0
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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