Datum der Anmeldung:
30.09.2026
Aktenzeichen:
B3-105/26
Unternehmen:
Sirius Germany BidCo GmbH, München (Arcus-Gruppe); Erwerb sämtlicher Anteile an sowie der Kontrolle über Hermes ManagementCo GmbH, Bielefeld (Obergesellschaft von SK Pharma Logistics, Med-X-Press und MXP Fulfillment)
Produktmärkte:
Pharmazeutische Logistikdienstleistungen, Pharmazeutische Pre-Wholesale-Dienstleistungen
30.09.2026
Aktenzeichen:
B3-105/26
Unternehmen:
Sirius Germany BidCo GmbH, München (Arcus-Gruppe); Erwerb sämtlicher Anteile an sowie der Kontrolle über Hermes ManagementCo GmbH, Bielefeld (Obergesellschaft von SK Pharma Logistics, Med-X-Press und MXP Fulfillment)
Produktmärkte:
Pharmazeutische Logistikdienstleistungen, Pharmazeutische Pre-Wholesale-Dienstleistungen
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