Datum der Anmeldung:
28.09.2026
Aktenzeichen:
B13-68/26
Unternehmen:
Marquard & Bahls AG, Hamburg; mittelbarer Erwerb wesenlichen Vermögens der Josef Gertken, Mineralöl, Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH, Voltlage
Produktmärkte:
Handel mit leichtem Heizöl Dieselkraftstoff Ottokraftstoff und Schmierstoffen
28.09.2026
Aktenzeichen:
B13-68/26
Unternehmen:
Marquard & Bahls AG, Hamburg; mittelbarer Erwerb wesenlichen Vermögens der Josef Gertken, Mineralöl, Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH, Voltlage
Produktmärkte:
Handel mit leichtem Heizöl Dieselkraftstoff Ottokraftstoff und Schmierstoffen
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