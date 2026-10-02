Datum der Anmeldung:
25.09.2026
Aktenzeichen:
B6-64/26
Unternehmen:
Heise Gruppe GmbH & Co. KG, Hannover (D); mittelbarer Erwerb wesentlicher Vermögensteile der Schadinsky-Werbung GmbH & Cie KG, Celle (D) u.a.
Produktmärkte:
Telefonverzeichnis (Das Örtliche), Verzeichniswerbung
25.09.2026
Aktenzeichen:
B6-64/26
Unternehmen:
Heise Gruppe GmbH & Co. KG, Hannover (D); mittelbarer Erwerb wesentlicher Vermögensteile der Schadinsky-Werbung GmbH & Cie KG, Celle (D) u.a.
Produktmärkte:
Telefonverzeichnis (Das Örtliche), Verzeichniswerbung
© 2026 Bundeskartellamt