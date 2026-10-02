Datum der Anmeldung:
25.09.2026
Aktenzeichen:
B1-142/26
Unternehmen:
Capmont Group AG, Freienbach, Schweiz/ Erwerb von Anteilen an und Alleinkontrolle über die Kramer GmbH, Heilbronn, die RTS GmbH, Kupferzell, und die Gebäudereinigung Naheland GmbH, Bad Kreuznach
Produktmärkte:
Facility Services
25.09.2026
Aktenzeichen:
B1-142/26
Unternehmen:
Capmont Group AG, Freienbach, Schweiz/ Erwerb von Anteilen an und Alleinkontrolle über die Kramer GmbH, Heilbronn, die RTS GmbH, Kupferzell, und die Gebäudereinigung Naheland GmbH, Bad Kreuznach
Produktmärkte:
Facility Services
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