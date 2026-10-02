Datum der Anmeldung:
25.09.2026
Aktenzeichen:
B11-90/26
Unternehmen:
DBAG Bilanz-Co-Invest VIII GmbH & Co. KG, Frankfurt a.M.; Erwerb von Anteilen von mehr als 25 % an der VECTED GmbH, Fürth und dadurch Zusammenschluss mit der bereits beteiligten BB Holding GmbH, Ammerbuch und der Wolfgang Schöberl GmbH & Co. KG, Fürth
Produktmärkte:
Entwicklung und Fertigung von Wärmebildgeräten und Elektronikmodulen für den optronischen Bereich
25.09.2026
Aktenzeichen:
B11-90/26
Unternehmen:
DBAG Bilanz-Co-Invest VIII GmbH & Co. KG, Frankfurt a.M.; Erwerb von Anteilen von mehr als 25 % an der VECTED GmbH, Fürth und dadurch Zusammenschluss mit der bereits beteiligten BB Holding GmbH, Ammerbuch und der Wolfgang Schöberl GmbH & Co. KG, Fürth
Produktmärkte:
Entwicklung und Fertigung von Wärmebildgeräten und Elektronikmodulen für den optronischen Bereich
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