München (ots) -- Freitag, 2. Oktober 2026: "Transporter - The Mission" (20:15 Uhr)- Sonntag, 4. Oktober 2026: "The Social Network" (20:15 Uhr)Die Spielfilm-Highlights bei RTLZWEI bieten die doppelte Portion Actionthriller mit Jason Statham und ein mehrfach Oscar-prämiertes Drama über die Anfänge von Facebook. Am Freitag läutet "Transporter - The Mission" das Wochenende ein, bevor Statham in "Killer Elite" gemeinsam mit Robert De Niro und Clive Owen zu sehen ist. Am Sonntag folgt David Finchers "The Social Network" mit Jesse Eisenberg, Andrew Garfield und Justin Timberlake. Zum Abschluss des Abends wiederholt RTLZWEI "Transporter - The Mission".Freitag, 2. Oktober 2026In "Transporter - The Mission" (20:15 Uhr) übernimmt Spezialkurier Frank Martin (Jason Statham, "The Fast and the Furious") einen Fahrdienst für den Sohn eines einflussreichen Politikers. Als der Junge entführt und ihm ein tödlicher Virus geimpft wird, gerät Frank in den Plan eines kolumbianischen Drogenkartells. Um das Vorhaben zu stoppen, muss er die Verantwortlichen finden und an ein Gegenmittel gelangen. Louis Leterrier und Corey Yuen führten Regie bei der zweiten Kinomission der "Transporter"-Reihe. Die Rolle des Frank Martin machte Jason Statham zu einem international gefeierten Action-Star.Ab 22:00 Uhr bleibt Jason Statham im Einsatz: In "Killer Elite" spielt er den ehemaligen Söldner Danny Bryce, der seinen früheren Mentor Hunter (Robert De Niro) aus der Gewalt eines saudi-arabischen Prinzen befreien will. Dafür soll Danny drei ehemalige Mitglieder einer britischen Spezialeinheit aufspüren und bekommt es mit dem Ex-Agenten Spike (Clive Owen) zu tun. Regisseur und Drehbuchautor Gary McKendry gab mit dem Actionthriller sein Spielfilmdebüt. Die Vorlage liefert das Buch "The Feather Men" von Sir Ranulph Fiennes.Sonntag, 4. Oktober 2026Am Sonntag erzählt "The Social Network" (20:15 Uhr) von den frühen Jahren eines sozialen Netzwerks, das seinen Anfang an der Harvard University nimmt. Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) entwickelt gemeinsam mit Eduardo Saverin (Andrew Garfield) eine Plattform für Studierende. Aus dem Projekt entsteht Facebook, während zugleich Auseinandersetzungen über Geschäft, Beteiligungen und die Entstehungsidee beginnen. Justin Timberlake ist als Napster-Mitgründer Sean Parker zu sehen. Regie führte David Fincher ("Fight Club"), das Drehbuch schrieb Aaron Sorkin ("Eine Frage der Ehre"). "The Social Network" erhielt acht Oscar-Nominierungen und gewann drei Awards, unter anderem für Drehbuch und Filmmusik. Jesse Eisenberg wurde für seine Darstellung von Mark Zuckerberg als bester Hauptdarsteller nominiert. Das Thema bekommt wenige Tage nach Ausstrahlung neue Aktualität: Anfang Oktober 2026 startet "The Social Reckoning" in den Kinos. Die Fortsetzung zu "The Social Network" stammt erneut von Aaron Sorkin, der auch diesmal Regie führt. Im Mittelpunkt stehen die Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen (Mikey Madison) und der "Wall Street Journal"-Reporter Jeff Horwitz (Jeremy Allen White).Um 22:35 Uhr zeigt RTLZWEI abschließend noch einmal "Transporter - The Mission" mit Jason Statham.Die RTLZWEI-Spielfilm-Highlights - Freitag, 2. Oktober 2026, und Sonntag, 4. Oktober 2026, bei RTLZWEI.Weitere Informationen und Bildmaterial gibt es im Media Hub: Die Spielfilme bei RTLZWEI - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/die-spielfilme-bei-rtlzwei)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6363500