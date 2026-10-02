Köln (ots) -Waldbrände, extreme Hitze und Trockenheit haben Frankreichs Weinregionen in diesem Sommer stark belastet. In einigen Gebieten zeigt sich das Ausmaß erst jetzt zur Ernte: Rauch kann die Qualität beeinträchtigen, während Hitze und Wassermangel die verfügbaren Mengen reduzieren. Für Anleger entsteht daraus ein interessantes Spannungsfeld, denn geringere Ernten können einzelne Jahrgänge belasten, zugleich aber die Knappheit gefragter Spitzenweine weiter erhöhen.Wein ist keine klassische Kapitalanlage wie eine Aktie. Sein Wert hängt unmittelbar von Qualität, Verfügbarkeit und der Entwicklung einzelner Anbaugebiete ab. Klimatische Veränderungen können deshalb auch neue Dynamiken am Markt auslösen. Hier erfahren Sie, wie Extremwetter den Fine-Wine-Markt verändert, welche Bedeutung knapper werdende Jahrgänge für Anleger haben und worauf sie bei der Auswahl von Regionen, Weingütern und Weinen künftig achten sollten.Frankreich erwartet eine ungewöhnlich kleine ErnteWie stark das Wetter inzwischen auf die Weinproduktion durchschlägt, zeigen aktuelle Zahlen aus Frankreich. Für 2026 rechnet das französische Landwirtschaftsministerium mit einer Produktion von rund 34 Millionen Hektolitern. Das wären sechs Prozent weniger als im Vorjahr und sogar 17 Prozent weniger als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Neben rückläufigen Rebflächen haben vor allem Trockenheit und die Hitzewellen des Sommers die Erträge belastet.Für Anleger bedeutet eine kleinere Ernte allerdings nicht automatisch steigende Preise. Beim Fine Wine zählt nicht allein, wie viele Flaschen eines Jahrgangs verfügbar sind. Ebenso entscheidend ist deren Qualität. Werden Trauben durch extreme Hitze, Wassermangel oder Rauch beeinträchtigt, kann die geringere Menge mit Qualitätseinbußen einhergehen. Knappheit allein macht einen Wein deshalb noch nicht zu einem attraktiven Investment.Wenn geringe Mengen zum Vorteil werden könnenAnders kann die Situation aussehen, wenn ein renommierter Produzent trotz schwieriger Bedingungen einen qualitativ überzeugenden Wein erzeugt. Dann trifft eine geringe Produktionsmenge möglicherweise auf eine weiterhin hohe internationale Nachfrage. Genau diese Kombination kann für den Investmentmarkt interessant sein.Hinzu kommt eine Besonderheit von Fine Wine: Die Menge eines Jahrgangs lässt sich später nicht erhöhen. Mit jeder konsumierten Flasche sinkt der verfügbare Bestand weiter. Bei international gefragten Weinen kann dadurch über Jahre zusätzliche Knappheit entstehen. Wetterbedingt kleinere Jahrgänge können diesen Effekt verstärken - vorausgesetzt, Qualität und Nachfrage stimmen.Für bestehende Spitzenweine kann sich daraus ebenfalls eine interessante Entwicklung ergeben. Wenn künftige Jahrgänge eines Weinguts oder einer Region seltener werden, können ältere, hochwertige Jahrgänge stärker in den Blick von Sammlern rücken. Ein Automatismus für steigende Preise ist das jedoch nicht. Reputation des Erzeugers, Bewertungen, Marktliquidität und internationale Nachfrage bleiben entscheidend.Nicht nur auf eine Region setzenZunehmende Wetterextreme machen außerdem deutlich, warum ein Weinportfolio nicht ausschließlich auf wenige Produzenten oder eine einzige Region ausgerichtet sein sollte. Bordeaux, Burgund und Champagne gehören zwar zu den etablierten Fine-Wine-Märkten, doch auch hochwertige Weine aus der Toskana, dem Piemont, Napa Valley oder Ribera del Duero werden international gehandelt.Eine Verteilung auf unterschiedliche Regionen, Produzenten und Jahrgänge kann deshalb nicht nur verschiedene Marktchancen erschließen, sondern auch regionale Risiken reduzieren. Während Trockenheit oder Waldbrände eine Region besonders stark treffen können, können die Bedingungen andernorts völlig anders ausfallen.Dabei lohnt sich der Blick auf jeden Jahrgang einzeln. Ein berühmter Name allein reicht nicht aus. Produktionsmenge, Qualität, Bewertungen und verfügbare Bestände sollten ebenso berücksichtigt werden wie die bisherige Preisentwicklung und Nachfrage auf dem internationalen Sekundärmarkt.Klimarisiken verändern die Auswahl - nicht die AnlageklasseExtremwetter spricht damit nicht grundsätzlich gegen Fine Wine als Kapitalanlage. Es macht die Auswahl einzelner Weine jedoch noch wichtiger. Denn selbst bei einem renommierten Weingut eignet sich nicht automatisch jeder Jahrgang als Investment. Entscheidend ist, ob die klimatischen Bedingungen eine entsprechend hohe Qualität ermöglicht haben und sich diese auch in den Bewertungen renommierter Weinkritiker widerspiegelt.Neben der Qualität spielt der Einstiegspreis eine zentrale Rolle. Auch ein hervorragend bewerteter und knapper Wein ist nicht zwangsläufig ein attraktives Investment, wenn er bereits zu teuer eingekauft wird. Deshalb sollten Qualität, Bewertung, Verfügbarkeit und Einkaufspreis stets gemeinsam betrachtet werden. Erst wenn diese Faktoren einen überzeugenden Investmentcase ergeben, kommt ein Wein für das Portfolio infrage.Gerade die natürliche Begrenztheit bleibt dabei eine Besonderheit dieser Anlageklasse. Ein bestimmter Wein eines Jahrgangs lässt sich später nicht vermehren. Waldbrände, Hitze und Trockenheit können das verfügbare Angebot zusätzlich verändern. Für Anleger kommt es deshalb umso mehr darauf an, nicht pauschal auf bekannte Weingüter oder Regionen zu setzen, sondern jeden Jahrgang nach Qualität, Nachfrage und Einstiegspreis zu beurteilen. So kann Fine Wine weiterhin als langfristiger Baustein eines breiter aufgestellten Vermögens dienen.Über Peter Irnich und Tristan A. Berghaus:Tristan Berghaus und Peter Irnich sind Geschäftsführer der Berghaus & Cie. GmbH, einem führenden Anbieter für Weininvestments. Mit ihrer Wein-Expertise und langjähriger Investmenterfahrung ermöglichen sie privaten Anlegern den Zugang zu den exklusivsten Weinen der Welt. Ihr Ziel ist es, Fine Wine als renditestarke Ergänzung zu klassischen, krisenfesten Anlageklassen zu etablieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter: https://www.berghauscie.de/Pressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deBerghaus & Cie. 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