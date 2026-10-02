Die Eskapaden der KI-Agenten von OpenAI schürten zuletzt die Angst vor der Technologie. Die Firma hat nun drei Mitarbeiter gefeuert, weil sie regelwidrig Informationen geteilt hätten. Nach der Aufregung um eigenständige Hacking-Aktivitäten von Künstlicher Intelligenz des ChatGPT-Entwicklers OpenAI hat die Firma drei an der Aufarbeitung beteiligte Experten entlassen. Sie hätten gegen interne Regeln zum Umgang mit vertraulichen Informationen verstoßen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n