Andersen Global baut seine Präsenz im Rechtsbereich in Pakistan weiter aus, da Samdani Qureshi, eine seit 2021 kooperierende Kanzlei, nun unter dem Namen Andersen Legal in Pakistan firmiert und als neueste Mitgliedskanzlei der Organisation beitritt.

Andersen Legal in Pakistan mit Hauptsitz in Islamabad berät inländische und internationale Mandanten, darunter Unternehmen, Investoren, Finanzinstitute, Einrichtungen des öffentlichen Sektors, Entwicklungsorganisationen und Privatpersonen, in rechtlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Angelegenheiten. Die Kanzlei befasst sich zudem mit Schiedsverfahren und Streitbeilegung und berät bei komplexen Transaktionen, Investitionen, Finanzierungen, Projekten und streitigen Angelegenheiten in Pakistan sowie grenzüberschreitend.

"Unser Ansatz basiert auf persönlicher Betreuung, klarer Kommunikation und fundierter Analyse, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, Ratschläge zu geben, die unsere Mandanten in die Praxis umsetzen können", sagte Nudrat Ejaz Piracha, Partner bei Andersen Legal in Pakistan. "Durch den Beitritt zu Andersen Global können wir auf diesem Ansatz aufbauen, indem wir zusätzliche Kompetenzen und Perspektiven nutzen, und gleichzeitig unseren Mandanten weiterhin dabei helfen, Risiken zu managen, Werte zu sichern und langfristiges Wachstum zu fördern."

"Da Unternehmen in Pakistan nach Investitions- und Wachstumschancen suchen, benötigen sie zunehmend Rechtsberatung durch Experten, die sowohl die lokalen Gegebenheiten als auch den übergeordneten wirtschaftlichen Kontext verstehen", erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Andersen Legal in Pakistan verfügt über ein breit gefächertes Tätigkeitsspektrum und ein erfahrenes Team, das unsere Kompetenzen weiter stärken und unsere Mandanten in der gesamten Region Südasien unterstützen wird."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 50.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

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