Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Toyota Motor Credit Corp., eine Finanzierungstochter des japanischen Automobilkonzerns Toyota, hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN XS3511196XXX/ WKN A4E1EQ) mit einem Volumen von bis zu 750 Millionen Euro auf den Markt gebracht, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 4,200% pro Jahr und werde einmal jährlich ausgeschüttet. Die erste Zinszahlung sei für den 24. März 2027 vorgesehen, das Laufzeitende sei der 24. März 2033. Die Anleihe sei ab einem Nominalwert von 1.000 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 98,86% (Stand: 30.09.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 4,41%. Moody's bewerte Toyota Motor Credit mit einem Investment-Grade-Rating von A1. (Bonds weekly Ausgabe vom 01.10.2026) (02.10.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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