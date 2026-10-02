London (www.anleihencheck.de) - Der Anstieg der Renditen war in den letzten Monaten unaufhaltsam, während sich die Käufer weitgehend zurückhielten, so Helen Anthony, Portfoliomanagerin von Janus Henderson Investors.Obwohl sich die Volkswirtschaften in sehr unterschiedlichen Phasen ihrer jeweiligen Konjunkturzyklen befänden, sei der Ausverkauf bemerkenswert breit gefächert gewesen und habe nur relativ geringe Unterschiede zwischen den einzelnen Märkten aufgewiesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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