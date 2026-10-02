Eine kommentierende Analyse von Helen Anthony Portfoliomanagerin, Janus Henderson InvestorsDer Anstieg der Renditen war in den letzten Monaten unaufhaltsam, während sich die Käufer weitgehend zurückhielten. Obwohl sich die Volkswirtschaften in sehr unterschiedlichen Phasen ihrer jeweiligen Konjunkturzyklen befinden, war der Ausverkauf bemerkenswert breit gefächert und wies nur relativ geringe Unterschiede zwischen den einzelnen Märkten auf. Vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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