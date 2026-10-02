Hamburg (ots) -Bei der zweiten Ausgabe der ASC & MSC Awards Deutschland haben elf Unternehmen und Persönlichkeiten eine Auszeichnung erhalten. Besondere Momente des Abends waren die Auszeichnung von Heidefisch als ASC Aquaculture Champion zum zehnjährigen Jubiläum ihrer ASC-Zertifizierung und die posthume Ehrung von David de Leeuw als MSC Nachhaltigkeits-Champion.Der Aquaculture Stewardship Council (ASC) und der Marine Stewardship Council (MSC) haben am 1. Oktober 2026 zum zweiten Mal die ASC & MSC Awards Deutschland verliehen. Die Awards würdigen besondere Leistungen entlang der gesamten Seafood-Lieferkette, von Fischzucht und Fischfang über Lieferanten und Marken bis zum Handel, sowie herausragendes Engagement, das die Entwicklung der Branche und die Verankerung zertifizierter Fisch- und Meeresfrüchteprodukte im Markt voranbringt.Vom Zuchtbetrieb bis zum Handel: fünf ASC Awards vergebenDie ASC-Awards gingen an MOWI als "ASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Kühlung", iglo als "ASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Tiefkühlung", EDEKA als "ASC Einzelhändler des Jahres 2026", Lenk als "ASC Lieferant des Jahres 2026" und Heidefisch als "ASC Aquaculture Champion 2026". MOWI erhält die Auszeichnung als "ASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Kühlung" bereits zum zweiten Mal in Folge. Unter der Marke MOWI setzt das Unternehmen vollständig auf ASC-zertifizierten Lachs. Für Heidefisch ist die Auszeichnung auch mit einem besonderen Jubiläum verbunden. 2016 erhielt die Fischzucht in der Lüneburger Heide als erste Forellenzucht Deutschlands die ASC-Zertifizierung und blickt in diesem Jahr auf zehn Jahre im ASC-Programm zurück."Für mich zeigen die diesjährigen ASC Awards besonders schön, wie vielfältig und langfristig Engagement für zertifizierte Aquakultur sein kann. MOWI wird zum zweiten Mal in Folge als 'ASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Kühlung' ausgezeichnet, Lenk ist seit den Anfängen des ASC-Programms dabei und Heidefisch blickt auf zehn Jahre ASC-Zertifizierung zurück. Diese unterschiedlichen Beispiele stehen für das Engagement, mit dem Unternehmen und Zuchtbetriebe das ASC-Programm über viele Jahre mittragen und im Markt sichtbar machen", sagt Dennis Wittmann, Regional Manager DACH und Central Eastern Europe beim ASC. Mehr über die ASC-Awards erfahren (https://de.asc-aqua.org/blog/awards-2026/).MSC Awards würdigen Engagement in Markt und FischereiIm MSC-Programm wurden iglo als "MSC Seafoodmarke des Jahres 2026", EDEKA als "MSC Einzelhändler des Jahres 2026" und Transgourmet als "MSC Lieferant des Jahres 2026" ausgezeichnet. Für iglo und EDEKA ist es bereits die zweite Auszeichnung in Folge in derselben Kategorie.In der neu eingeführten Kategorie "MSC Engagement des Jahres" gingen die Awards an MERL für den Bereich Markt und I. Schroeder für den Bereich Fischerei. David de Leeuw erhielt posthum die Auszeichnung als "MSC Nachhaltigkeits-Champion 2026"."Ökologisch nachhaltige Fischerei braucht Menschen und Unternehmen, die vorangehen und zeigen, dass Veränderung möglich ist. Bei den MSC Awards haben wir sechs Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet, die sich auf ganz unterschiedliche Weise für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Fisch engagieren. Ihr Einsatz macht Mut und zeigt, wie wichtig es ist, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und nachhaltigen Fischfang voranzubringen", sagt Kathrin Runge, Programmleiterin DACH beim MSC. Mehr über die MSC-Awards erfahren. (https://www.msc.org/de/msc-awards/2026)Die ASC & MSC Awards werden auch 2027 fortgesetzt um erneut besondere Leistungen und Engagement entlang der Seafood-Branche auszeichnen.Die Gewinner 2026 im ÜberblickMSC Gewinner:MSC Lieferant des Jahres 2026: TransgourmetMSC Seafoodmarke des Jahres 2026: igloMSC Einzelhändler des Jahres 2026: EDEKAMSC Engagement des Jahres 2026 - Markt: MERLMSC Engagement des Jahres 2026 - Fischerei: I. SchroederMSC Nachhaltigkeits-Champion 2026: David de LeeuwASC Gewinner:ASC Lieferant des Jahres 2026: LenkASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Kühlung: MOWIASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Tiefkühlung: igloASC Einzelhändler des Jahres 2026: EDEKAASC Aquaculture Champion 2026: HeidefischPressekontakt:Gerlinde GeltingerMarine Stewardship Councilgerlinde.geltinger@msc.orgTel: +49 (0)30 609 8552 80Original-Content von: Marine Stewardship Council (MSC), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102624/6363523