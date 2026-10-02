Hamburg (ots) -
Bei der zweiten Ausgabe der ASC & MSC Awards Deutschland haben elf Unternehmen und Persönlichkeiten eine Auszeichnung erhalten. Besondere Momente des Abends waren die Auszeichnung von Heidefisch als ASC Aquaculture Champion zum zehnjährigen Jubiläum ihrer ASC-Zertifizierung und die posthume Ehrung von David de Leeuw als MSC Nachhaltigkeits-Champion.
Der Aquaculture Stewardship Council (ASC) und der Marine Stewardship Council (MSC) haben am 1. Oktober 2026 zum zweiten Mal die ASC & MSC Awards Deutschland verliehen. Die Awards würdigen besondere Leistungen entlang der gesamten Seafood-Lieferkette, von Fischzucht und Fischfang über Lieferanten und Marken bis zum Handel, sowie herausragendes Engagement, das die Entwicklung der Branche und die Verankerung zertifizierter Fisch- und Meeresfrüchteprodukte im Markt voranbringt.
Vom Zuchtbetrieb bis zum Handel: fünf ASC Awards vergeben
Die ASC-Awards gingen an MOWI als "ASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Kühlung", iglo als "ASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Tiefkühlung", EDEKA als "ASC Einzelhändler des Jahres 2026", Lenk als "ASC Lieferant des Jahres 2026" und Heidefisch als "ASC Aquaculture Champion 2026". MOWI erhält die Auszeichnung als "ASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Kühlung" bereits zum zweiten Mal in Folge. Unter der Marke MOWI setzt das Unternehmen vollständig auf ASC-zertifizierten Lachs. Für Heidefisch ist die Auszeichnung auch mit einem besonderen Jubiläum verbunden. 2016 erhielt die Fischzucht in der Lüneburger Heide als erste Forellenzucht Deutschlands die ASC-Zertifizierung und blickt in diesem Jahr auf zehn Jahre im ASC-Programm zurück.
"Für mich zeigen die diesjährigen ASC Awards besonders schön, wie vielfältig und langfristig Engagement für zertifizierte Aquakultur sein kann. MOWI wird zum zweiten Mal in Folge als 'ASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Kühlung' ausgezeichnet, Lenk ist seit den Anfängen des ASC-Programms dabei und Heidefisch blickt auf zehn Jahre ASC-Zertifizierung zurück. Diese unterschiedlichen Beispiele stehen für das Engagement, mit dem Unternehmen und Zuchtbetriebe das ASC-Programm über viele Jahre mittragen und im Markt sichtbar machen", sagt Dennis Wittmann, Regional Manager DACH und Central Eastern Europe beim ASC. Mehr über die ASC-Awards erfahren (https://de.asc-aqua.org/blog/awards-2026/).
MSC Awards würdigen Engagement in Markt und Fischerei
Im MSC-Programm wurden iglo als "MSC Seafoodmarke des Jahres 2026", EDEKA als "MSC Einzelhändler des Jahres 2026" und Transgourmet als "MSC Lieferant des Jahres 2026" ausgezeichnet. Für iglo und EDEKA ist es bereits die zweite Auszeichnung in Folge in derselben Kategorie.
In der neu eingeführten Kategorie "MSC Engagement des Jahres" gingen die Awards an MERL für den Bereich Markt und I. Schroeder für den Bereich Fischerei. David de Leeuw erhielt posthum die Auszeichnung als "MSC Nachhaltigkeits-Champion 2026".
"Ökologisch nachhaltige Fischerei braucht Menschen und Unternehmen, die vorangehen und zeigen, dass Veränderung möglich ist. Bei den MSC Awards haben wir sechs Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet, die sich auf ganz unterschiedliche Weise für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Fisch engagieren. Ihr Einsatz macht Mut und zeigt, wie wichtig es ist, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und nachhaltigen Fischfang voranzubringen", sagt Kathrin Runge, Programmleiterin DACH beim MSC. Mehr über die MSC-Awards erfahren. (https://www.msc.org/de/msc-awards/2026)
Die ASC & MSC Awards werden auch 2027 fortgesetzt um erneut besondere Leistungen und Engagement entlang der Seafood-Branche auszeichnen.
Die Gewinner 2026 im Überblick
MSC Gewinner:
MSC Lieferant des Jahres 2026: Transgourmet
MSC Seafoodmarke des Jahres 2026: iglo
MSC Einzelhändler des Jahres 2026: EDEKA
MSC Engagement des Jahres 2026 - Markt: MERL
MSC Engagement des Jahres 2026 - Fischerei: I. Schroeder
MSC Nachhaltigkeits-Champion 2026: David de Leeuw
ASC Gewinner:
ASC Lieferant des Jahres 2026: Lenk
ASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Kühlung: MOWI
ASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Tiefkühlung: iglo
ASC Einzelhändler des Jahres 2026: EDEKA
ASC Aquaculture Champion 2026: Heidefisch
Pressekontakt:
Gerlinde Geltinger
Marine Stewardship Council
gerlinde.geltinger@msc.org
Tel: +49 (0)30 609 8552 80
Original-Content von: Marine Stewardship Council (MSC), übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102624/6363523
Bei der zweiten Ausgabe der ASC & MSC Awards Deutschland haben elf Unternehmen und Persönlichkeiten eine Auszeichnung erhalten. Besondere Momente des Abends waren die Auszeichnung von Heidefisch als ASC Aquaculture Champion zum zehnjährigen Jubiläum ihrer ASC-Zertifizierung und die posthume Ehrung von David de Leeuw als MSC Nachhaltigkeits-Champion.
Der Aquaculture Stewardship Council (ASC) und der Marine Stewardship Council (MSC) haben am 1. Oktober 2026 zum zweiten Mal die ASC & MSC Awards Deutschland verliehen. Die Awards würdigen besondere Leistungen entlang der gesamten Seafood-Lieferkette, von Fischzucht und Fischfang über Lieferanten und Marken bis zum Handel, sowie herausragendes Engagement, das die Entwicklung der Branche und die Verankerung zertifizierter Fisch- und Meeresfrüchteprodukte im Markt voranbringt.
Vom Zuchtbetrieb bis zum Handel: fünf ASC Awards vergeben
Die ASC-Awards gingen an MOWI als "ASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Kühlung", iglo als "ASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Tiefkühlung", EDEKA als "ASC Einzelhändler des Jahres 2026", Lenk als "ASC Lieferant des Jahres 2026" und Heidefisch als "ASC Aquaculture Champion 2026". MOWI erhält die Auszeichnung als "ASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Kühlung" bereits zum zweiten Mal in Folge. Unter der Marke MOWI setzt das Unternehmen vollständig auf ASC-zertifizierten Lachs. Für Heidefisch ist die Auszeichnung auch mit einem besonderen Jubiläum verbunden. 2016 erhielt die Fischzucht in der Lüneburger Heide als erste Forellenzucht Deutschlands die ASC-Zertifizierung und blickt in diesem Jahr auf zehn Jahre im ASC-Programm zurück.
"Für mich zeigen die diesjährigen ASC Awards besonders schön, wie vielfältig und langfristig Engagement für zertifizierte Aquakultur sein kann. MOWI wird zum zweiten Mal in Folge als 'ASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Kühlung' ausgezeichnet, Lenk ist seit den Anfängen des ASC-Programms dabei und Heidefisch blickt auf zehn Jahre ASC-Zertifizierung zurück. Diese unterschiedlichen Beispiele stehen für das Engagement, mit dem Unternehmen und Zuchtbetriebe das ASC-Programm über viele Jahre mittragen und im Markt sichtbar machen", sagt Dennis Wittmann, Regional Manager DACH und Central Eastern Europe beim ASC. Mehr über die ASC-Awards erfahren (https://de.asc-aqua.org/blog/awards-2026/).
MSC Awards würdigen Engagement in Markt und Fischerei
Im MSC-Programm wurden iglo als "MSC Seafoodmarke des Jahres 2026", EDEKA als "MSC Einzelhändler des Jahres 2026" und Transgourmet als "MSC Lieferant des Jahres 2026" ausgezeichnet. Für iglo und EDEKA ist es bereits die zweite Auszeichnung in Folge in derselben Kategorie.
In der neu eingeführten Kategorie "MSC Engagement des Jahres" gingen die Awards an MERL für den Bereich Markt und I. Schroeder für den Bereich Fischerei. David de Leeuw erhielt posthum die Auszeichnung als "MSC Nachhaltigkeits-Champion 2026".
"Ökologisch nachhaltige Fischerei braucht Menschen und Unternehmen, die vorangehen und zeigen, dass Veränderung möglich ist. Bei den MSC Awards haben wir sechs Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet, die sich auf ganz unterschiedliche Weise für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Fisch engagieren. Ihr Einsatz macht Mut und zeigt, wie wichtig es ist, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und nachhaltigen Fischfang voranzubringen", sagt Kathrin Runge, Programmleiterin DACH beim MSC. Mehr über die MSC-Awards erfahren. (https://www.msc.org/de/msc-awards/2026)
Die ASC & MSC Awards werden auch 2027 fortgesetzt um erneut besondere Leistungen und Engagement entlang der Seafood-Branche auszeichnen.
Die Gewinner 2026 im Überblick
MSC Gewinner:
MSC Lieferant des Jahres 2026: Transgourmet
MSC Seafoodmarke des Jahres 2026: iglo
MSC Einzelhändler des Jahres 2026: EDEKA
MSC Engagement des Jahres 2026 - Markt: MERL
MSC Engagement des Jahres 2026 - Fischerei: I. Schroeder
MSC Nachhaltigkeits-Champion 2026: David de Leeuw
ASC Gewinner:
ASC Lieferant des Jahres 2026: Lenk
ASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Kühlung: MOWI
ASC Seafoodmarke des Jahres 2026 - Tiefkühlung: iglo
ASC Einzelhändler des Jahres 2026: EDEKA
ASC Aquaculture Champion 2026: Heidefisch
Pressekontakt:
Gerlinde Geltinger
Marine Stewardship Council
gerlinde.geltinger@msc.org
Tel: +49 (0)30 609 8552 80
Original-Content von: Marine Stewardship Council (MSC), übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102624/6363523
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