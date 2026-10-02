Grüne Vorzeichen an den Börsen, US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag

Der DAX startet freundlich in den letzten Handelstag der Woche. Auch der EuroStoxx 50 legt moderat zu. Unterstützung kommt von der positiven Vorgabe aus den USA, wo Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 vorbörslich mit Kursaufschlägen erwartet werden. In Asien überwog hingegen die Zurückhaltung. Der Nikkei 225 beendete den Handel schwächer, nachdem neue Inflationsdaten aus Japan die Diskussion über weitere Zinsschritte der Notenbank angeheizt hatten.
Makroökonomischer Überblick
Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich heute vor allem auf den US-Arbeitsmarktbericht. Nachdem zuletzt robuste Konjunkturdaten und steigende Anleiherenditen für Spekulationen über den weiteren Zinspfad der US-Notenbank gesorgt hatten, könnten die veröffentlichten Beschäftigungszahlen wichtige Hinweise für die künftige Geldpolitik liefern.
Gleichzeitig bleiben die Energiepreise ein bestimmendes Thema. Die anhaltend hohen Ölpreise nähren weltweit die Sorge vor erneut zunehmendem Inflationsdruck. In Japan kamen zusätzliche Signale von der Preisentwicklung hinzu. Die stärker als erwartete Inflation im Großraum Tokio verstärkte die Erwartungen an eine fortgesetzte Normalisierung der japanischen Geldpolitik.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Nike stehen nach der Vorlage von Quartalszahlen unter Druck. Der Sportartikelhersteller kündigte ein verschärftes Sparprogramm an, das in den kommenden Jahren Einsparungen von rund 2,5 Milliarden US-Dollar ermöglichen soll. Dazu gehört auch ein Stellenabbau. Gleichzeitig verfehlte der Umsatz leicht die Markterwartungen und das Management stellte für das laufende Geschäftsjahr einen spürbaren Rückgang der Erlöse in Aussicht. Im Fokus steht zudem die strategische Neuausrichtung des Konzerns, der nach einer schwierigen Phase wieder stärkere Impulse aus dem klassischen Sportgeschäft setzen möchte.
Auch CTS Eventim rücken in den Fokus der Anleger. Nach dem überraschenden Wechsel im Finanzressort bemühte sich das Management um Beruhigung. Dabei wurde betont, dass die Geschäftsentwicklung unverändert im Rahmen der Erwartungen verläuft und die Jahresziele Bestand haben. Investoren richten ihren Blick nun verstärkt auf die operative Entwicklung des Ticketing- und Live-Entertainment-Geschäfts, das weiterhin von einer hohen Nachfrage nach Veranstaltungen profitiert.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UN8DR4
|8,80
|24178,4418 Punkte
|29,13
|Open End
|DAX
|Bear
|UR2DWN
|14,44
|26454,008704 Punkte
|17,35
|Open End
|Silber
|Bull
|UR18GV
|4,81
|55,733347 USD
|10,85
|Open End
|Nasdaq-100
|Bull
|UN7Q4N
|15,72
|32363,723942 Punkte
|17,02
|Open End
|S&P 500
|Bull
|UN7EAK
|2,84
|7374,245409 Punkte
|24,17
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.10.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX
|Put
|UR1HX8
|1,68
|24800,00 Punkte
|40,22
|09.10.2026
|Silber
|Call
|UR070H
|8,27
|60,00 USD
|4,06
|16.06.2027
|Nasdaq-100
|Call
|UR30FV
|28,91
|30000,00 Punkte
|5,97
|18.06.2027
|DAX
|Call
|UG9YYT
|6,36
|25500,00 Punkte
|17,78
|18.12.2026
|Tesla Inc.
|Call
|UG2YR2
|2,41
|360,00 USD
|7,00
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.10.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UG6WQ6
|1,83
|22448,999707 Punkte
|10
|Open End
|DAX
|Long
|UG4YEQ
|1,43
|23280,368222 Punkte
|15
|Open End
|Bayer AG
|Long
|UN68QW
|1,66
|40,867769 EUR
|10
|Open End
|Nvidia Corp.
|Long
|HD31H2
|6,53
|173,191963 USD
|4
|Open End
|Rational AG
|Long
|UN6BSK
|2,21
|490,532463 EUR
|8
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.20.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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