Nikes Ausblick hat die Hoffnungen auf eine Erholung erneut geschwächt. Die Aktie gab am Donnerstag nachbörslich zeitweise bis zu 8,7 Prozent nach. Seit Jahresanfang summieren sich die Verluste auf mehr als 40 Prozent. Damit droht ein fünftes Verlustjahr hintereinander. Für das Geschäftsjahr 2027 kalkuliert der Sportartikelkonzern mit einem Umsatzminus im hohen einstelligen Prozentbereich. Die Analystenschätzung lag bei einem Rückgang von 2,4 Prozent. Treffen Nikes Erwartungen ein, könnten die Erlöse so niedrig ausfallen wie zuletzt im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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