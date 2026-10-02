Wird die RAM-Krise noch schlimmer? Davon geht zumindest einer der größten Hersteller von Speicherchips aus. Welches unschöne Bild das Unternehmen in seinem Quartalsbericht zeichnet. Die Speicherkrise ist für Kund:innen mehr als ärgerlich. PC-Komponenten wie Arbeitsspeicher sind seit Monaten deutlich teurer. Und auch bei Smartphones, Motherboards und Co. ziehen die Preise stetig an, weil die Herstellungskosten steigen. Die Gewinner der RAM-Krise sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n