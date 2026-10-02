FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex von 58 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Projektverzögerungen machten es dem Hersteller von Windkraftanlagen schwer, seine Jahresziele zu erhöhen, schrieb Analyst John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 5. November. Er rechnet aber mit starken Margen./rob/ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0D6554
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