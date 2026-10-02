Bad Wimpfen (ots) -Die Tester der Stiftung Warentest bescheinigen der Schaumstoffmatratze "Livarno Comfort Plus" von Lidl in der aktuellen Ausgabe (10/2026) ein gutes Gesamtergebnis (2,1). Mit einem Preis von 129 Euro ist sie die günstigste unter den gut bewerteten Matratzen und wird von der Redaktion als Preistipp empfohlen. Ihre Liegeeigenschaften bewerten die Tester mit "Gut" (2,1); laut Test eignet sich die Matratze für alle sieben von der Stiftung Warentest geprüften Körpertypen. Die Matratze bietet für jede Statur und Körperform die passende Unterstützung. Bei Handhabung und Bezug vergibt die Redaktion jeweils ein "Sehr gut". Auch in den Bereichen Haltbarkeit, Gesundheit und Umwelt sowie Komfort punktet die Matratze und schneidet "Gut" ab.Ebenso überzeugend zeigt sich Lidl auch in der Küche: Das "Vita D'or Reines Rapsöl" erhält von den Testern das Qualitätsurteil "Gut" (1,9). Im sensorischen Urteil erreicht das Speiseöl sogar ein "Sehr gut" (1,0) und punktet zudem mit einer guten Hitzestabilität (1,7) sowie einer guten chemischen Qualität (2,1). Mit einem Preis von 1,59 Euro pro Liter gehört es zu den günstigsten unter den gut bewerteten Produkten.Einmal mehr zeigt sich: Sowohl im Food- als auch im Non-Food-Bereich bietet Lidl beste Qualität zu attraktiven Preisen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6363584