Köln (ots) -Während Schlafprobleme lange als persönliches Schicksal hingenommen wurden, erleben Präparate für mehr Ruhe und einen erholsamen Schlaf seit einigen Jahren einen wahren Boom. RelaxoVia soll mit einer Kombination aus Baldrian, Hopfen, Melatonin und Vitamin B6 Menschen unterstützen, die abends besser zur Ruhe kommen möchten. Doch liefert diese Rezeptur tatsächlich einen Mehrwert oder ist RelaxoVia ein weiteres Beispiel leerer Versprechungen? Im folgenden Beitrag gehen wir der Frage auf den Grund.Warum ist schlechter Schlaf ein Problem?Viele Menschen empfinden unruhige Nächte, langes Wachliegen oder innere Anspannung am Abend als echtes Problem, weil sie sich am nächsten Tag unmittelbar auf Konzentration, Stimmung und Leistungsfähigkeit auswirken.In unserer Gesellschaft gelten Ausgeglichenheit, Energie und Leistungsfähigkeit als Synonym für Erfolg und Lebensqualität. Das bekommt man auch überall vermittelt, z.B. im Fernsehen, in den sozialen Medien oder in Magazinen. Wer schlecht schläft, fühlt sich dagegen oft erschöpft, gereizt und weniger belastbar. Wenn die Nächte dauerhaft unruhig werden, wird vielen Menschen schlagartig bewusst, wie wichtig ein erholsamer Schlaf für das gesamte Wohlbefinden ist. Es sind daher vor allem die Folgen im Alltag, die dazu beitragen, dass schlechter Schlaf als großes Problem wahrgenommen wird.Welche Faktoren tragen zu Unruhe und schlechtem Schlaf bei?Schlafprobleme und innere Unruhe entstehen durch eine Kombination aus körperlichen, psychischen und äußeren Einflüssen. Einige der wichtigsten Faktoren, die immer wieder genannt werden, sind:Alter: Mit zunehmendem Alter verändert sich der Schlaf. Die Tiefschlafphasen werden kürzer, und der Körper bildet weniger vom körpereigenen Schlafhormon Melatonin. Viele ältere Menschen wachen daher nachts häufiger auf.Stress: Bei chronischem Stress werden die Hormone Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet, die den Körper in Alarmbereitschaft versetzen und das Abschalten am Abend erschweren.Bildschirmzeit: Das blaue Licht von Smartphones, Tablets und Fernsehern kann die Ausschüttung von Melatonin hemmen und das Einschlafen verzögern.Unregelmäßiger Tagesrhythmus: Schichtarbeit, Reisen oder wechselnde Schlafenszeiten bringen die innere Uhr durcheinander.Ernährung und Genussmittel: Koffein, Alkohol oder schwere Mahlzeiten am Abend können die Schlafqualität spürbar beeinträchtigen.Grübeln: Sorgen und kreisende Gedanken gehören zu den häufigsten Gründen, warum Menschen abends nicht zur Ruhe kommen.Was ist RelaxoVia?In das Regal mit den unzähligen Präparaten für einen besseren Schlaf hat sich nun auch RelaxoVia eingereiht. Das Nahrungsergänzungsmittel mit Baldrian- und Hopfen-Extrakt sowie Melatonin soll dazu beitragen, das Nervensystem und die innere Ruhe gezielt zu unterstützen. Unruhige Nächte und Einschlafprobleme werden von vielen Menschen als deutliche Einschränkung ihrer Lebensqualität wahrgenommen. Doch während man eine schlechte Nacht in jüngeren Jahren noch leichter wegsteckt, wünschen sich viele im späteren Erwachsenenalter eine gezielte Unterstützung.Neben bekannten Schlaftees und Einzelpräparaten mit Melatonin setzt RelaxoVia auf eine Kombination aus traditionsreichen Pflanzenextrakten, Melatonin und Vitamin B6. Das Produkt kann man bequem beim Hersteller (www.fortea.de) oder in der Apotheke bestellen.Welche Idee steckt hinter RelaxoVia?Baldrian ist mehr als nur eine unscheinbare Wiesenpflanze. Wer sich etwas genauer damit beschäftigt, der weiß, dass Baldrian zu den traditionsreichsten Pflanzen der europäischen Kräuterkunde gehört und bereits seit der Antike geschätzt wird. Auch Hopfen ist weit mehr als nur ein Bestandteil des Bieres: Die heimische Kletterpflanze wird traditionell gemeinsam mit Baldrian eingesetzt, um Entspannung und Schlaf zu unterstützen.Beide Pflanzen gehören zu den bekanntesten und am besten untersuchten Pflanzen im Bereich Beruhigung und Schlaf. Die Idee hinter RelaxoVia ist es, diese traditionellen Pflanzenstoffe mit Melatonin, das zur Verkürzung der Einschlafzeit beiträgt, und Vitamin B6 für eine normale Funktion des Nervensystems zu kombinieren.Was sind die Vorteile von RelaxoVia?RelaxoVia ist eines von vielen Präparaten für einen besseren Schlaf. In der Drogerie und auch online wird man von der riesigen Auswahl solcher Produkte nahezu erschlagen. Die Versprechen sind immer ähnlich: schneller einschlafen und erholter aufwachen. Bevor man sich also RelaxoVia kauft, sollte man sich über die Vorteile im Klaren sein und die Besonderheiten verstehen.RelaxoVia unterstützt Körper und Nervensystem auf unterschiedliche Art und Weise. Die Einnahme bringt folgende Vorteile mit sich:Schlafunterstützung: RelaxoVia enthält Melatonin, das dazu beiträgt, die Einschlafzeit zu verkürzen. Das ist besonders relevant für Menschen, die abends lange wach liegen und nur schwer in den Schlaf finden.Nervengesundheit: Vitamin B6 trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und zu einer normalen psychischen Funktion bei. Ein ausgeglichenes Nervensystem ist eine wichtige Voraussetzung, um am Abend abschalten zu können.Hormonregulation: Vitamin B6 trägt außerdem zur Regulierung der Hormontätigkeit und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.Aus welchen Inhaltsstoffen setzt sich RelaxoVia zusammen?Die Inhaltsstoffe von RelaxoVia wurden mit Bedacht ausgewählt, um die Rezeptur optimal aufeinander abzustimmen. Das Präparat setzt sich aus standardisierten Pflanzenextrakten, Melatonin und Vitamin B6 zusammen, die durch unabhängige Laboranalysen auf Identität und Reinheit geprüft werden. Unter anderem findet man folgende Zutaten:- Baldrianwurzel-Extrakt (0,8 % Valerensäuren)- Hopfen-Extrakt- Melatonin- Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)- Schwarzer Pfeffer Extrakt (95 % Piperin)Die Formulierung der Inhaltsstoffe wurde so gewählt, dass bereits eine Kapsel pro Tag genügt. Das enthaltene Piperin aus schwarzem Pfeffer ist ein innovativer Bestandteil, der in modernen und hochwertigen Formulierungen eingesetzt wird. Tierische Bestandteile sind in RelaxoVia nicht enthalten (vegan), die Kapselhülle besteht aus pflanzlicher Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). Das Präparat enthält keine der 14 Hauptallergene gemäß LMIV, ist frei von Gentechnik, künstlichen Zusatzstoffen, Laktose und Gluten und wird ausschließlich in Deutschland nach zertifizierten Qualitätsstandards (FSSC 22000) hergestellt.Was muss bei der Anwendung von RelaxoVia beachtet werden?Bei Nahrungsergänzungsmitteln für Ruhe und Schlaf gilt: Eine regelmäßige Einnahme und eine gute Schlafroutine gehören zusammen. Viele Schlafexperten empfehlen, feste Schlafenszeiten einzuhalten, abends auf Bildschirme zu verzichten und das Schlafzimmer kühl und dunkel zu halten.RelaxoVia ist für die tägliche Einnahme vorgesehen und lässt sich problemlos in die Abendroutine integrieren. Die empfohlene Verzehrmenge beträgt eine Kapsel täglich, unzerkaut und mit ausreichend Flüssigkeit. Die Einnahme ist grundsätzlich zu jeder Tageszeit möglich, empfehlenswert ist jedoch die Einnahme am Abend, kurz vor dem Schlafengehen. Die Kapseln sollten nicht geteilt oder zerkleinert werden.Wer zu Unverträglichkeiten gegenüber bestimmten Pflanzenextrakten neigt, sollte die Einnahme in den ersten Tagen besonders aufmerksam beobachten.Wie schnell zeigt RelaxoVia Wirkung?Im Internet stößt man immer wieder auf Erfahrungsberichte von Anwenderinnen und Anwendern, die RelaxoVia über einen längeren Zeitraum getestet haben. Die Erfahrungen wurden in der Regel über mehrere Wochen gesammelt und bilden die Grundlage der Bewertungen. Laut Hersteller und Apothekern wird eine regelmäßige Einnahme über mindestens 8 bis 12 Wochen empfohlen. Das hängt damit zusammen, dass Pflanzenextrakte wie Baldrian und Hopfen ihre Eigenschaften erst bei regelmäßiger Anwendung voll entfalten.Wichtig ist, dass RelaxoVia täglich eingenommen wird, da nur eine konsequente Routine langfristig zu spürbaren Ergebnissen führen kann.Die Nebenwirkungen von RelaxoViaRelaxoVia gilt als gut verträglich. Dem Hersteller sind keine typischen Nebenwirkungen bekannt.Das Präparat besteht aus laborgeprüften Pflanzenextrakten, Melatonin und Vitamin B6 und wird in Deutschland unter hohen Qualitätsstandards hergestellt. Jede Charge wird auf Identität und Reinheit geprüft. Da es sich um pflanzliche Inhaltsstoffe handelt, kann es in seltenen Fällen dennoch zu individuellen Unverträglichkeiten kommen.Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich, die Hinweise des Herstellers genau zu studieren und einen Blick auf die Zutatenliste zu werfen, um allergische Reaktionen zu vermeiden.RelaxoVia im Test: Wie bewerten Anwender ihre Erfahrungen mit RelaxoVia?Wer nicht allein auf die Geld-zurück-Garantie vertrauen möchte, kann sich RelaxoVia Bewertungen und ausführliche RelaxoVia Erfahrungen in verschiedenen Foren, Blogs und Magazinen durchlesen. Die meisten Meinungen findet man im Online-Shop des Herstellers, in Online-Apotheken und in den Google Bewertungen. Viele Anwenderinnen und Anwender führen vor der ersten Einnahme ein kleines Schlaftagebuch, in dem sie Einschlafzeit, nächtliches Aufwachen und ihr Befinden am Morgen festhalten. So lassen sich die Eindrücke im Nachgang bei einem Vorher-Nachher-Vergleich besser bewerten.Im Anschluss daran wird RelaxoVia jeden Abend eingenommen. Nach zwei Wochen wird eine erste Einschätzung abgegeben: Die Einnahme sei unkompliziert, die Kapseln gut verträglich und leicht in die Abendroutine integrierbar. Auch die reduzierte Formulierung mit nur einer Kapsel täglich fällt vielen Anwendern positiv auf.Nach Ablauf von vier bis acht Wochen fällt die Erfahrung der Anwender in der Regel positiv aus. Das deckt sich auch mit dem hohen Anteil zufriedener Kundinnen und Kunden, den der Hersteller angibt. Während manche von deutlich wahrnehmbaren Veränderungen sprechen, verzeichnen andere eher moderate Effekte. In den Erfahrungsberichten werden am häufigsten folgende Eindrücke von den Anwenderinnen und Anwendern genannt:- schnelleres Einschlafen am Abend- mehr innere Ruhe und Gelassenheit- ein erholteres Gefühl am Morgen- weniger Grübeln vor dem EinschlafenGibt es ein Testurteil der Stiftung Warentest?Immer häufiger kommt die Frage nach einem offiziellen Stiftung Warentest Urteil für RelaxoVia auf. Viele Verbraucher vertrauen dem unabhängigen Testinstitut und informieren sich hier vorher über Produkte, die sie gerne kaufen würden.Die Stiftung Warentest prüft eine Auswahl an Produkten in einer Kategorie und bewertet sie nach objektiven Kriterien, um dann eine Note zu vergeben. Auch Nahrungsergänzungsmittel hat das Institut bereits untersucht. Ein Stiftung Warentest Urteil zu RelaxoVia findet man bisher aber nicht.RelaxoVia kaufen: Wo gibt es den günstigsten Preis?RelaxoVia ist mittlerweile an verschiedenen Stellen erhältlich. Vor dem Kauf sollte man genau hinschauen, denn die Preise und Konditionen können sich je nach Anbieter deutlich unterscheiden.RelaxoVia in der ApothekeIn der Apotheke des Vertrauens kann RelaxoVia unter der PZN 21024068 bestellt werden. Wem der Gang zur Apotheke zu umständlich ist, kann auch auf Versandapotheken zurückgreifen. Online lassen sich die Preise der einzelnen Anbieter schnell miteinander vergleichen.RelaxoVia im Online-ShopTatsächlich bietet es sich an, auf den Online-Shop des Herstellers unter www.fortea.de zurückzugreifen. Eine Packung mit 30 Kapseln (1-Monats-Vorrat) kostet dort 49,99 Euro. Wer einen größeren Vorrat bestellt, spart deutlich: Im 3-Monats-Vorrat kostet eine Packung nur 32,99 Euro, im 6-Monats-Vorrat sogar nur 27,49 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von bis zu 45 Prozent. Ab einem Warenkorb von 60 Euro oder im Spar-Abo ist der Versand zudem kostenlos. Außerdem ist nur beim Kauf im herstellereigenen Online-Shop die 90-Tage-Geld-zurück-Garantie gültig. Kauft man bei Drittanbietern, ist ein risikofreier Test nicht möglich.RelaxoVia bei dmViele Menschen kaufen ihre Nahrungsergänzungsmittel in der Drogerie, denn die Auswahl bei dm und Rossmann ist groß. Bisher ist RelaxoVia dort jedoch nicht erhältlich. Stattdessen findet man das Präparat in Apotheken, Versandapotheken und direkt beim Hersteller.Für wen eignet sich RelaxoVia - und für wen nicht?Für die Verwendung von RelaxoVia gibt es grundsätzlich keine festen Regeln, abgesehen davon, dass das Präparat für Erwachsene entwickelt wurde. Es kann sowohl von jüngeren Erwachsenen als auch von älteren Personen genutzt werden, die ihr Nervensystem und ihre innere Ruhe gezielt unterstützen und abends leichter in den Schlaf finden möchten. Das Präparat ist gleichermaßen für Frauen und Männer geeignet. Viele greifen besonders in stressigen Lebensphasen, bei unruhigen Nächten oder mit zunehmendem Alter darauf zurück, andere nutzen RelaxoVia dauerhaft als festen Bestandteil ihrer Abendroutine. Da das Präparat keinen zugesetzten Zucker enthält, ist es auch für Diabetiker geeignet.RelaxoVia ist vegan, frei von künstlichen Zusatzstoffen und eignet sich für Personen, die Laktose oder Gluten nicht vertragen.Personen, die empfindlich auf bestimmte Pflanzenextrakte reagieren, sollten das Präparat zunächst vorsichtig testen oder im Zweifel Rücksprache mit medizinischem Fachpersonal halten. Schwangere, Stillende sowie Personen, die Medikamente einnehmen, sollten vor der Anwendung ärztlichen Rat einholen.Vor- und Nachteile von RelaxoViaRelaxoVia kann natürlich keine medizinische Behandlung ersetzen, doch das positive Feedback vieler Anwenderinnen und Anwender überzeugt von der durchdachten Rezeptur. Als Käufer kann man dementsprechend auf die Erfahrungen der Mitbürger vertrauen.Kritisiert wird gelegentlich der Preis, der im Vergleich zu einfachen Schlaftees oder Drogerieprodukten höher ausfällt. Als Verbraucher sollte man jedoch die Qualität der standardisierten Extrakte, die Laborprüfung jeder Charge und die zertifizierte Herstellung in Deutschland berücksichtigen, die viele günstige Produkte nicht bieten können.Ein weiterer Vorteil von RelaxoVia ist, dass die Rezeptur vegan ist und Baldrian, Hopfen, Melatonin und Vitamin B6 in nur einer Kapsel täglich kombiniert. Zusätzliche Einzelpräparate werden dadurch überflüssig.FazitRelaxoVia ist ein neues Produkt, das im Bereich Beruhigung und Schlaf immer mehr Aufmerksamkeit erhält. Die Erfahrungen der Nutzer lassen darauf schließen, dass die durchdachte Kombination aus Baldrian, Hopfen, Melatonin und Vitamin B6 bei vielen Anwendern eine spürbare Unterstützung für ruhigere Abende bietet. Melatonin trägt zur Verkürzung der Einschlafzeit bei, Vitamin B6 zu einer normalen Funktion des Nervensystems.Möchte man einige Euros sparen, bietet es sich an, RelaxoVia direkt beim Hersteller zu bestellen. Mit der 90-tägigen Geld-zurück-Garantie kann man das Präparat dann ausgiebig testen, ohne ein Risiko einzugehen.Pressekontakt:Forward Health GmbH (FORTEA)Elisabeth Treskow Platz 150678, KölnDeutschlandVertretungsberechtigte Geschäftsführer: Alexander Thelen, Justus SanderE-Mail: kundenservice@fortea.deOriginal-Content von: RelaxoVia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183558/6363583