Köln (ots) -Während die Nieren im Alltag oft erst Beachtung finden, wenn beim Arztbesuch die Werte angesprochen werden, erleben Nahrungsergänzungsmittel für diesen Bereich seit einigen Jahren einen starken Aufschwung. NephraVia soll mit einer Kombination aus Goldrute, Brennnessel und Vitamin D3 Menschen unterstützen, die ihre Nierenfunktion bewusst im Blick behalten möchten. Doch liefert diese Rezeptur tatsächlich einen Mehrwert oder ist NephraVia ein weiteres Beispiel leerer Versprechungen? Im folgenden Beitrag gehen wir der Frage auf den Grund.Warum sind die Nieren ein Thema?Viele Menschen empfinden Veränderungen rund um Nieren und Harnwege als belastend, weil die Nieren zu den wichtigsten Organen des Körpers gehören und Beschwerden oft lange unbemerkt bleiben.Die Nieren filtern täglich rund 1.500 Liter Blut, regulieren den Wasser- und Mineralstoffhaushalt und sind an zahlreichen Stoffwechselprozessen beteiligt. In unserer Gesellschaft gelten ein aktiver Stoffwechsel und eine gute Organgesundheit als Synonym für Vitalität im Alter. Das bekommt man auch überall vermittelt, z.B. im Fernsehen, in den sozialen Medien oder in Gesundheitsratgebern. Wenn beim Routine-Check die Nierenwerte angesprochen werden, wird vielen Menschen schlagartig bewusst, wie wichtig diese Organe für das gesamte Wohlbefinden sind. Es sind daher vor allem das Bedürfnis nach Sicherheit und der Wunsch, selbst aktiv vorzusorgen, die dazu beitragen, dass die Nieren stärker in den Fokus rücken.Welche Faktoren können die Nieren beeinflussen?Die Nieren werden durch eine Kombination aus Veranlagung, Lebensstil und alltäglichen Belastungen beeinflusst. Einige der wichtigsten Faktoren, die immer wieder genannt werden, sind:Alter: Mit zunehmendem Alter lässt die Filterleistung der Nieren auf natürliche Weise nach. Das ist ein normaler Bestandteil des Alterungsprozesses.Flüssigkeitszufuhr: Wer zu wenig trinkt, gibt den Nieren weniger Gelegenheit, die ableitenden Harnwege durchzuspülen. Gerade ältere Menschen verspüren oft ein geringeres Durstgefühl.Ernährung: Eine sehr salzreiche, eiweißlastige oder stark verarbeitete Ernährung kann die Nieren zusätzlich fordern.Blutdruck und Blutzucker: Dauerhaft erhöhte Blutdruck- oder Blutzuckerwerte gelten als wichtige Belastungsfaktoren für die feinen Gefäße der Nieren.Medikamente: Die regelmäßige Einnahme bestimmter Schmerzmittel oder anderer Arzneimittel kann die Nieren beanspruchen.Rauchen: Rauchen erhöht den oxidativen Stress im Körper und beeinträchtigt die Durchblutung, auch die der Nieren.Was ist NephraVia?In das Regal mit den unzähligen Präparaten für Blase und Harnwege hat sich nun auch NephraVia eingereiht. Das Nahrungsergänzungsmittel mit Goldrutenkraut- und Brennnesselblatt-Extrakt richtet sich an Menschen, die ihre Nierenkraft und Nierenregulation gezielt unterstützen möchten. Veränderungen der Nierenwerte werden von vielen Menschen als Zeichen des natürlichen Alterungsprozesses wahrgenommen. Doch während man in jüngeren Jahren kaum darüber nachdenkt, wünschen sich viele im späteren Erwachsenenalter eine gezielte Unterstützung.Neben bekannten Nieren- und Blasentees setzt NephraVia auf eine Kombination aus traditionsreichen heimischen Pflanzenextrakten und Vitamin D3 in einer einfachen Kapsel. Das Produkt kann man bequem beim Hersteller (www.fortea.de) oder in der Apotheke bestellen.Welche Idee steckt hinter NephraVia?Goldrute ist mehr als nur eine gelb blühende Wildpflanze am Wegesrand. Wer sich etwas genauer damit beschäftigt, der weiß, dass die Goldrute zu den klassischen Pflanzen der europäischen Pflanzenkunde im Bereich der Harnwege gehört. Ihre traditionelle Anwendung zur Durchspülung der Harnwege ist über Jahrhunderte dokumentiert. Auch die Brennnessel ist mehr als nur ein lästiges Unkraut: Sie wird in Europa seit Jahrhunderten im Bereich der ableitenden Harnwege verwendet.Beide Pflanzen wurden von der Europäischen Arzneimittel-Agentur in eigenen Bewertungsberichten zusammengefasst. Die Idee hinter NephraVia ist es, diese traditionsreichen Pflanzenstoffe mit Vitamin D3 zu kombinieren, das zu einem normalen Calciumspiegel im Blut und einem normalen Calciumstoffwechsel beiträgt.Was sind die Vorteile von NephraVia?NephraVia ist eines von vielen Präparaten für Nieren und Harnwege. In der Drogerie und auch online wird man von der riesigen Auswahl solcher Produkte nahezu erschlagen. Die Versprechen sind immer ähnlich: eine gestärkte Nierenfunktion in nur wenigen Wochen. Bevor man sich also NephraVia kauft, sollte man sich über die Vorteile im Klaren sein und die Besonderheiten verstehen.NephraVia unterstützt den Körper auf unterschiedliche Art und Weise. Die Einnahme bringt folgende Vorteile mit sich:Calciumspiegel: NephraVia enthält Vitamin D3, das zu einem normalen Calciumspiegel im Blut beiträgt. Die Nieren spielen bei der Regulierung des Calciumhaushalts eine zentrale Rolle.Mineralstoffhaushalt: Vitamin D3 trägt außerdem zu einem normalen Calciumstoffwechsel und zu einer normalen Aufnahme und Verwertung von Calcium und Phosphor bei. Das ist besonders relevant für Menschen, die ihren Mineralstoffhaushalt ganzheitlich im Blick behalten möchten.Immunsystem: Vitamin D3 trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Gerade in den lichtarmen Monaten, in denen der Körper weniger Vitamin D selbst bildet, achten viele Menschen gezielt auf eine ausreichende Versorgung.Aus welchen Inhaltsstoffen setzt sich NephraVia zusammen?Die Inhaltsstoffe von NephraVia wurden mit Bedacht ausgewählt, um die Rezeptur optimal aufeinander abzustimmen. Das Präparat setzt sich aus Pflanzenextrakten und einem essenziellen Mikronährstoff zusammen, die durch unabhängige Laboranalysen auf Identität und Reinheit geprüft werden. Unter anderem findet man folgende Zutaten:- Goldrutenkraut-Extrakt- Brennnesselblatt-Extrakt- Vitamin D3 (Cholecalciferol)- Schwarzer Pfeffer Extrakt (95 % Piperin)Die Formulierung der Inhaltsstoffe wurde so gewählt, dass bereits eine Kapsel pro Tag genügt. Das enthaltene Piperin aus schwarzem Pfeffer ist ein innovativer Bestandteil, der in modernen und hochwertigen Formulierungen eingesetzt wird. NephraVia enthält keine der 14 Hauptallergene gemäß LMIV und ist frei von Gentechnik, künstlichen Zusatzstoffen, Laktose und Gluten. Da das enthaltene Vitamin D3 aus Schafwollfett gewonnen wird, ist das Produkt nicht vegan, die Kapselhülle ist jedoch pflanzlich (HPMC). Hergestellt wird NephraVia ausschließlich in Deutschland nach zertifizierten Qualitätsstandards (FSSC 22000).Was muss bei der Anwendung von NephraVia beachtet werden?Bei Nahrungsergänzungsmitteln für Nieren und Harnwege gilt: Eine regelmäßige Einnahme ist entscheidend. Genauso wichtig ist es, über den Tag verteilt ausreichend zu trinken, damit die Harnwege gut durchgespült werden. Viele Fachleute empfehlen, frühzeitig auf einen nierenfreundlichen Lebensstil zu achten, insbesondere mit zunehmendem Alter.NephraVia ist für die tägliche Einnahme vorgesehen und lässt sich problemlos in jede Alltagsroutine integrieren. Die empfohlene Verzehrmenge beträgt eine Kapsel täglich, unzerkaut und mit ausreichend Flüssigkeit. Die Einnahme kann zu jeder Tageszeit erfolgen, empfehlenswert ist eine feste Routine, zum Beispiel morgens oder abends. Die Kapseln sollten nicht geteilt oder zerkleinert werden.Wer zu Unverträglichkeiten gegenüber bestimmten Pflanzenextrakten neigt, sollte die Einnahme in den ersten Tagen besonders aufmerksam beobachten.Wie schnell zeigt NephraVia Wirkung?Im Internet stößt man immer wieder auf Erfahrungsberichte von Anwenderinnen und Anwendern, die NephraVia über einen längeren Zeitraum getestet haben. Die Erfahrungen wurden in der Regel über mehrere Wochen gesammelt und bilden die Grundlage der Bewertungen. Laut Hersteller und Apothekern wird eine regelmäßige Einnahme über mindestens 8 bis 12 Wochen empfohlen. Das hängt damit zusammen, dass Pflanzenextrakte und Mikronährstoffe ihre Funktionen im Körper kontinuierlich entfalten.Wichtig ist, dass NephraVia täglich eingenommen wird, da nur eine konsequente Routine langfristig zu spürbaren Ergebnissen führen kann.Die Nebenwirkungen von NephraViaNephraVia gilt als gut verträglich. Dem Hersteller sind keine typischen Nebenwirkungen bekannt.Das Präparat besteht aus laborgeprüften Pflanzenextrakten und Vitamin D3 und wird in Deutschland unter hohen Qualitätsstandards hergestellt. Jede Charge wird auf Identität und Reinheit geprüft. Da es sich um pflanzliche Inhaltsstoffe handelt, kann es in seltenen Fällen dennoch zu individuellen Unverträglichkeiten kommen.Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich, die Hinweise des Herstellers genau zu studieren und einen Blick auf die Zutatenliste zu werfen, um allergische Reaktionen zu vermeiden.NephraVia im Test: Wie bewerten Anwender ihre Erfahrungen mit NephraVia?Wer nicht allein auf die Geld-zurück-Garantie vertrauen möchte, kann sich NephraVia Bewertungen und ausführliche NephraVia Erfahrungen in verschiedenen Foren, Blogs und Magazinen durchlesen. Die meisten Meinungen findet man im Online-Shop des Herstellers, in Online-Apotheken und in den Google Bewertungen. Viele Anwenderinnen und Anwender halten vor der ersten Einnahme ihren Ausgangszustand fest, etwa ihre letzten Werte vom Hausarzt, ihr Trinkverhalten oder ihr allgemeines Wohlbefinden. So lassen sich die Eindrücke im Nachgang bei einem Vorher-Nachher-Vergleich besser bewerten.Im Anschluss daran wird NephraVia jeden Tag eingenommen. Nach zwei Wochen wird eine erste Einschätzung abgegeben: Die Einnahme sei unkompliziert, die Kapseln gut verträglich und leicht in die tägliche Routine integrierbar. Auch die reduzierte Formulierung mit nur einer Kapsel täglich fällt vielen Anwendern positiv auf.Nach Ablauf von vier bis acht Wochen fällt die Erfahrung der Anwender in der Regel positiv aus. Das deckt sich auch mit dem hohen Anteil zufriedener Kundinnen und Kunden, den der Hersteller angibt. Während manche von deutlich wahrnehmbaren Veränderungen sprechen, verzeichnen andere eher moderate Effekte. In den Erfahrungsberichten werden am häufigsten folgende Eindrücke von den Anwenderinnen und Anwendern genannt:- ein gutes Gefühl, aktiv etwas für die Nieren zu tun- ein angenehmeres Körpergefühl im Alltag- eine bewusstere Trinkroutine- eine einfache, gut verträgliche tägliche ErgänzungGibt es ein Testurteil der Stiftung Warentest?Immer häufiger kommt die Frage nach einem offiziellen Stiftung Warentest Urteil für NephraVia auf. Viele Verbraucher vertrauen dem unabhängigen Testinstitut und informieren sich hier vorher über Produkte, die sie gerne kaufen würden.Die Stiftung Warentest prüft eine Auswahl an Produkten in einer Kategorie und bewertet sie nach objektiven Kriterien, um dann eine Note zu vergeben. Auch Nahrungsergänzungsmittel hat das Institut bereits untersucht. Ein Stiftung Warentest Urteil zu NephraVia findet man bisher aber nicht.NephraVia kaufen: Wo gibt es den günstigsten Preis?NephraVia ist mittlerweile an verschiedenen Stellen erhältlich. Vor dem Kauf sollte man genau hinschauen, denn die Preise und Konditionen können sich je nach Anbieter deutlich unterscheiden.NephraVia in der ApothekeIn der Apotheke des Vertrauens kann NephraVia unter der PZN 21024039 bestellt werden. Wem der Gang zur Apotheke zu umständlich ist, kann auch auf Versandapotheken zurückgreifen. Online lassen sich die Preise der einzelnen Anbieter schnell miteinander vergleichen.NephraVia im Online-ShopTatsächlich bietet es sich an, auf den Online-Shop des Herstellers unter www.fortea.de zurückzugreifen. Eine Packung mit 30 Kapseln (1-Monats-Vorrat) kostet dort 49,99 Euro. Wer einen größeren Vorrat bestellt, spart deutlich: Im 3-Monats-Vorrat kostet eine Packung nur 32,99 Euro, im 6-Monats-Vorrat sogar nur 27,49 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von bis zu 45 Prozent. Ab einem Warenkorb von 60 Euro oder im Spar-Abo ist der Versand zudem kostenlos. Außerdem ist nur beim Kauf im herstellereigenen Online-Shop die 90-Tage-Geld-zurück-Garantie gültig. Kauft man bei Drittanbietern, ist ein risikofreier Test nicht möglich.NephraVia bei dmViele Menschen kaufen ihre Nahrungsergänzungsmittel in der Drogerie, denn die Auswahl bei dm und Rossmann ist groß. Bisher ist NephraVia dort jedoch nicht erhältlich. Stattdessen findet man das Präparat in Apotheken, Versandapotheken und direkt beim Hersteller.Für wen eignet sich NephraVia - und für wen nicht?Für die Verwendung von NephraVia gibt es grundsätzlich keine festen Regeln, abgesehen davon, dass das Präparat für Erwachsene entwickelt wurde. Es kann sowohl von jüngeren Erwachsenen als auch von älteren Personen genutzt werden, die ihre Nierenfunktion gezielt unterstützen möchten. Das Präparat ist gleichermaßen für Frauen und Männer geeignet. Viele greifen besonders mit zunehmendem Alter oder nach einem Gespräch mit dem Hausarzt darauf zurück, andere nutzen NephraVia dauerhaft als Teil ihrer täglichen Gesundheitsroutine. Da das Präparat keinen zugesetzten Zucker enthält, ist es auch für Diabetiker geeignet.NephraVia ist frei von künstlichen Zusatzstoffen und eignet sich für Personen, die Laktose oder Gluten nicht vertragen.Personen, die empfindlich auf bestimmte Pflanzenextrakte reagieren, sollten das Präparat zunächst vorsichtig testen oder im Zweifel Rücksprache mit medizinischem Fachpersonal halten. Schwangere, Stillende sowie Personen, die Medikamente einnehmen, sollten vor der Anwendung ärztlichen Rat einholen.Vor- und Nachteile von NephraViaNephraVia kann natürlich keine medizinische Behandlung ersetzen, doch das positive Feedback vieler Anwenderinnen und Anwender überzeugt von der durchdachten Rezeptur. Als Käufer kann man dementsprechend auf die Erfahrungen der Mitbürger vertrauen.Kritisiert wird gelegentlich der Preis, der im Vergleich zu einfachen Nieren- und Blasentees höher ausfällt. Als Verbraucher sollte man jedoch die Qualität der Pflanzenextrakte, die Laborprüfung jeder Charge und die zertifizierte Herstellung in Deutschland berücksichtigen, die viele günstige Produkte nicht bieten können.Ein weiterer Vorteil von NephraVia ist die einfache Anwendung: Statt mehrere Tassen Tee am Tag zuzubereiten, genügt eine Kapsel täglich, die Pflanzenextrakte und Vitamin D3 kombiniert.FazitNephraVia ist ein neues Produkt, das im Bereich Nieren und Harnwege immer mehr Aufmerksamkeit erhält. Die Erfahrungen der Nutzer lassen darauf schließen, dass die durchdachte Kombination aus Goldrute, Brennnessel und Vitamin D3 bei vielen Anwendern eine spürbare Unterstützung im Alltag bietet. Das enthaltene Vitamin D3 trägt zu einem normalen Calciumspiegel im Blut, zu einem normalen Calciumstoffwechsel und zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.Möchte man einige Euros sparen, bietet es sich an, NephraVia direkt beim Hersteller zu bestellen. Mit der 90-tägigen Geld-zurück-Garantie kann man das Präparat dann ausgiebig testen, ohne ein Risiko einzugehen.Pressekontakt:Forward Health GmbH (FORTEA)Elisabeth Treskow Platz 150678, KölnDeutschlandVertretungsberechtigte Geschäftsführer: Alexander Thelen, Justus SanderE-Mail: kundenservice@fortea.deOriginal-Content von: NephraVia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183557/6363582