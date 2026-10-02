Köln (ots) -Während die männliche Lust und der Testosteronspiegel lange ein Thema waren, über das Männer ungern gesprochen haben, erleben Präparate in diesem Bereich seit einigen Jahren einen wahren Boom. EroVia soll mit einer Kombination aus rotem Ginseng, Bockshornklee und ausgewählten Mikronährstoffen Männer unterstützen, die ihre Libido und ihren Testosteronspiegel gezielt stärken möchten. Doch liefert diese Rezeptur tatsächlich einen Mehrwert oder ist EroVia ein weiteres Beispiel leerer Versprechungen? Im folgenden Beitrag gehen wir der Frage auf den Grund.Warum sind Lust und Testosteron ein Thema?Viele Männer empfinden eine nachlassende Lust, weniger Antrieb oder das Gefühl, nicht mehr so vital zu sein wie früher, als echtes Problem, weil sie diese Veränderungen mit Leistungsfähigkeit und Männlichkeit verbinden.In unserer Gesellschaft gelten Vitalität, Stärke und ein erfülltes Liebesleben als Synonym für Männlichkeit und Attraktivität. Das bekommt man auch überall vermittelt, z.B. im Fernsehen, in den sozialen Medien oder in Männermagazinen. Wenn die Lust nachlässt, wird vielen Männern schlagartig bewusst, dass sich ihr Körper verändert. Das kann zu Unsicherheit und mangelndem Selbstvertrauen führen. Es sind daher vor allem persönliche und soziale Faktoren, die dazu beitragen, dass Lust und Testosteron als so wichtiges Thema wahrgenommen werden.Welche Faktoren können Lust und Testosteronspiegel beeinflussen?Das männliche Lustempfinden und der Hormonhaushalt werden durch eine Kombination aus biologischen, psychischen und äußeren Einflüssen geprägt. Einige der wichtigsten Faktoren, die immer wieder genannt werden, sind:Alter: Der Testosteronspiegel verändert sich mit zunehmendem Alter. Ab etwa dem 40. Lebensjahr sinkt er bei vielen Männern langsam, aber stetig ab, was sich auf Lust, Antrieb und Energie auswirken kann.Stress: Bei chronischem Stress wird vermehrt das Hormon Cortisol ausgeschüttet, das als Gegenspieler zum Testosteron gilt und das Lustempfinden dämpfen kann.Übergewicht: Ein erhöhter Körperfettanteil kann den Hormonhaushalt beeinflussen und wird häufig mit niedrigeren Testosteronwerten in Verbindung gebracht.Ernährung: Eine unausgewogene Ernährung kann dazu führen, dass der Körper nicht ausreichend mit Mikronährstoffen wie Zink und Selen versorgt wird, die für den männlichen Hormonhaushalt von Bedeutung sind.Schlafqualität: Ein großer Teil des Testosterons wird im Schlaf gebildet. Schlafmangel und unregelmäßige Schlafzeiten können sich daher negativ auswirken.Alkohol und Rauchen: Übermäßiger Alkoholkonsum und Rauchen belasten den Körper, erhöhen den oxidativen Stress und können sich ungünstig auf Vitalität und Lust auswirken.Was ist EroVia?In das Regal mit den unzähligen Präparaten für die Männergesundheit hat sich nun auch EroVia eingereiht. Das Nahrungsergänzungsmittel mit rotem Ginseng- und Bockshornklee-Extrakt soll dazu beitragen, die männliche Libido und den Testosteronspiegel gezielt zu unterstützen. Eine nachlassende Lust und weniger Antrieb werden von vielen Männern als eindeutiger Hinweis auf das Fortschreiten des Alterungsprozesses wahrgenommen. Doch während man solche Veränderungen in jüngeren Jahren kaum bemerkt, wünschen sich viele Männer im späteren Erwachsenenalter eine gezielte Unterstützung.Neben bekannten Einzelpräparaten mit Zink oder L-Arginin setzt EroVia auf eine Kombination aus traditionsreichen Pflanzenextrakten und essenziellen Mikronährstoffen. Das Produkt kann man bequem beim Hersteller (www.fortea.de) oder in der Apotheke bestellen.Welche Idee steckt hinter EroVia?Ginseng ist mehr als nur eine unscheinbare Wurzel. Wer sich etwas genauer damit beschäftigt, der weiß, dass roter Ginseng in der asiatischen Pflanzenkunde seit Jahrhunderten geschätzt wird und zu den am besten untersuchten Pflanzenextrakten im Bereich männlicher Vitalität gehört. Auch Bockshornklee hat eine lange Tradition: Die Pflanze wird seit Jahrtausenden im Mittelmeerraum und in Asien kultiviert und traditionell zur Unterstützung der männlichen Vitalität eingesetzt.Beide Pflanzen wurden in zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen betrachtet. Die Idee hinter EroVia ist es, diese traditionsreichen Pflanzenstoffe mit Zink, Vitamin B6 und Selen zu kombinieren, die nachweislich wichtige Funktionen im männlichen Körper erfüllen.Was sind die Vorteile von EroVia?EroVia ist eines von vielen Präparaten für die Männergesundheit. In der Drogerie und auch online wird man von der riesigen Auswahl solcher Produkte nahezu erschlagen. Die Versprechen sind immer ähnlich: mehr Lust und mehr Energie in nur wenigen Wochen. Bevor man sich also EroVia kauft, sollte man sich über die Vorteile im Klaren sein und die Besonderheiten verstehen.EroVia unterstützt den männlichen Körper auf unterschiedliche Art und Weise. Die Einnahme bringt folgende Vorteile mit sich:Testosteronförderung: EroVia enthält Zink, das zur Aufrechterhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut beiträgt. Außerdem trägt Zink zu einer normalen Fruchtbarkeit und Reproduktion bei.Hormonregulation: Vitamin B6 trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Das ist besonders relevant für Männer, die im Alltag stark gefordert sind und sich oft erschöpft fühlen.Spermienbildung und Zellschutz: Selen trägt zu einer normalen Spermabildung bei. Zink und Selen tragen zudem dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.Aus welchen Inhaltsstoffen setzt sich EroVia zusammen?Die Inhaltsstoffe von EroVia wurden mit Bedacht ausgewählt, um die Rezeptur optimal aufeinander abzustimmen. Das Präparat setzt sich aus standardisierten Pflanzenextrakten und essenziellen Mikronährstoffen zusammen, die durch unabhängige Laboranalysen auf Identität und Reinheit geprüft werden. Unter anderem findet man folgende Zutaten:- Roter Ginsengwurzel-Extrakt (Panax ginseng, 20 % Ginsenoside)- Bockshornklee-Samen-Extrakt (50 % Saponine)- Zink (Zinkbisglycinat)- Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)- Selen (Natriumselenit)- Schwarzer Pfeffer Extrakt (95 % Piperin)Die Formulierung der Inhaltsstoffe wurde so gewählt, dass bereits eine Kapsel pro Tag genügt. Das enthaltene Piperin aus schwarzem Pfeffer ist ein innovativer Bestandteil, der in modernen und hochwertigen Formulierungen eingesetzt wird. Tierische Bestandteile sind in EroVia nicht enthalten (vegan), die Kapselhülle besteht aus pflanzlicher Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC). Das Präparat enthält keine der 14 Hauptallergene gemäß LMIV, ist frei von Gentechnik, künstlichen Zusatzstoffen, Laktose und Gluten und wird ausschließlich in Deutschland nach zertifizierten Qualitätsstandards (FSSC 22000) hergestellt.Was muss bei der Anwendung von EroVia beachtet werden?Bei Nahrungsergänzungsmitteln für die männliche Vitalität gilt: Eine regelmäßige Einnahme ist entscheidend. Viele Fachleute empfehlen, frühzeitig auf eine ausgewogene Versorgung mit Mikronährstoffen wie Zink und Selen zu achten, insbesondere ab der Lebensmitte, wenn sich der Hormonhaushalt langsam verändert.EroVia ist für die tägliche Einnahme vorgesehen und lässt sich problemlos in jede Alltagsroutine integrieren. Die empfohlene Verzehrmenge beträgt eine Kapsel täglich, unzerkaut und mit ausreichend Flüssigkeit. Die Einnahme kann zu jeder Tageszeit erfolgen, empfehlenswert ist eine feste Routine, zum Beispiel morgens oder abends. Die Kapseln sollten nicht geteilt oder zerkleinert werden.Wer zu Unverträglichkeiten gegenüber bestimmten Pflanzenextrakten neigt, sollte die Einnahme in den ersten Tagen besonders aufmerksam beobachten.Wie schnell zeigt EroVia Wirkung?Im Internet stößt man immer wieder auf Erfahrungsberichte von Anwendern, die EroVia über einen längeren Zeitraum getestet haben. Die Erfahrungen wurden in der Regel über mehrere Wochen gesammelt und bilden die Grundlage der Bewertungen. Laut Hersteller und Apothekern wird eine regelmäßige Einnahme über mindestens 8 bis 12 Wochen empfohlen. Das hängt damit zusammen, dass hormonelle Prozesse Zeit brauchen und Pflanzenextrakte sowie Mikronährstoffe ihre Funktionen kontinuierlich entfalten.Wichtig ist, dass EroVia täglich eingenommen wird, da nur eine konsequente Routine langfristig zu spürbaren Ergebnissen führen kann.Die Nebenwirkungen von EroViaEroVia gilt als gut verträglich. Dem Hersteller sind keine typischen Nebenwirkungen bekannt.Das Präparat besteht aus laborgeprüften Pflanzenextrakten und Mikronährstoffen und wird in Deutschland unter hohen Qualitätsstandards hergestellt. Jede Charge wird auf Identität und Reinheit geprüft. Da es sich um pflanzliche Inhaltsstoffe handelt, kann es in seltenen Fällen dennoch zu individuellen Unverträglichkeiten kommen.Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich, die Hinweise des Herstellers genau zu studieren und einen Blick auf die Zutatenliste zu werfen, um allergische Reaktionen zu vermeiden.EroVia im Test: Wie bewerten Anwender ihre Erfahrungen mit EroVia?Wer nicht allein auf die Geld-zurück-Garantie vertrauen möchte, kann sich EroVia Bewertungen und ausführliche EroVia Erfahrungen in verschiedenen Foren, Blogs und Magazinen durchlesen. Die meisten Meinungen findet man im Online-Shop des Herstellers, in Online-Apotheken und in den Google Bewertungen. Viele Anwender halten vor der ersten Einnahme ihren Ausgangszustand fest, etwa ihr Lustempfinden, ihr Energielevel oder ihren Antrieb im Alltag. So lassen sich die Eindrücke im Nachgang bei einem Vorher-Nachher-Vergleich besser bewerten.Im Anschluss daran wird EroVia jeden Tag eingenommen. Nach zwei Wochen wird eine erste Einschätzung abgegeben: Die Einnahme sei unkompliziert, die Kapseln gut verträglich und leicht in die tägliche Routine integrierbar. Auch die reduzierte Formulierung mit nur einer Kapsel täglich fällt vielen Anwendern positiv auf.Nach Ablauf von vier bis acht Wochen fällt die Erfahrung der Anwender in der Regel positiv aus. Das deckt sich auch mit dem hohen Anteil zufriedener Kunden, den der Hersteller angibt. Während manche von deutlich wahrnehmbaren Veränderungen sprechen, verzeichnen andere eher moderate Effekte. In den Erfahrungsberichten werden am häufigsten folgende Eindrücke von den Anwendern genannt:- mehr Antrieb und Energie im Alltag- ein wiedererwachtes Lustempfinden- weniger Müdigkeit und Erschöpfung- ein gestärktes SelbstvertrauenGibt es ein Testurteil der Stiftung Warentest?Immer häufiger kommt die Frage nach einem offiziellen Stiftung Warentest Urteil für EroVia auf. Viele Verbraucher vertrauen dem unabhängigen Testinstitut und informieren sich hier vorher über Produkte, die sie gerne kaufen würden.Die Stiftung Warentest prüft eine Auswahl an Produkten in einer Kategorie und bewertet sie nach objektiven Kriterien, um dann eine Note zu vergeben. Auch Nahrungsergänzungsmittel hat das Institut bereits untersucht. Ein Stiftung Warentest Urteil zu EroVia findet man bisher aber nicht.EroVia kaufen: Wo gibt es den günstigsten Preis?EroVia ist mittlerweile an verschiedenen Stellen erhältlich. Vor dem Kauf sollte man genau hinschauen, denn die Preise und Konditionen können sich je nach Anbieter deutlich unterscheiden.EroVia in der ApothekeIn der Apotheke des Vertrauens kann EroVia unter der PZN 21024022 bestellt werden. Wem der Gang zur Apotheke zu umständlich ist, kann auch auf Versandapotheken zurückgreifen, die eine diskrete Lieferung nach Hause ermöglichen. Online lassen sich die Preise der einzelnen Anbieter schnell miteinander vergleichen.EroVia im Online-ShopTatsächlich bietet es sich an, auf den Online-Shop des Herstellers unter www.fortea.de zurückzugreifen. Eine Packung mit 30 Kapseln (1-Monats-Vorrat) kostet dort 49,99 Euro. Wer einen größeren Vorrat bestellt, spart deutlich: Im 3-Monats-Vorrat kostet eine Packung nur 32,99 Euro, im 6-Monats-Vorrat sogar nur 27,49 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von bis zu 45 Prozent. Ab einem Warenkorb von 60 Euro oder im Spar-Abo ist der Versand zudem kostenlos. Außerdem ist nur beim Kauf im herstellereigenen Online-Shop die 90-Tage-Geld-zurück-Garantie gültig. Kauft man bei Drittanbietern, ist ein risikofreier Test nicht möglich.EroVia bei dmViele Männer kaufen ihre Nahrungsergänzungsmittel in der Drogerie, denn die Auswahl bei dm und Rossmann ist groß. Bisher ist EroVia dort jedoch nicht erhältlich. Stattdessen findet man das Präparat in Apotheken, Versandapotheken und direkt beim Hersteller.Für wen eignet sich EroVia - und für wen nicht?Für die Verwendung von EroVia gibt es grundsätzlich keine festen Regeln, abgesehen davon, dass das Präparat speziell für erwachsene Männer entwickelt wurde. Es eignet sich für alle Männer, die ihre Libido und ihren Testosteronspiegel gezielt unterstützen möchten. Viele greifen besonders ab der Lebensmitte, in stressigen Lebensphasen oder bei spürbar nachlassendem Antrieb darauf zurück, andere nutzen EroVia dauerhaft als Teil ihrer täglichen Gesundheitsroutine. Da das Präparat keinen zugesetzten Zucker enthält, ist es auch für Diabetiker geeignet.EroVia ist vegan, frei von künstlichen Zusatzstoffen und eignet sich für Personen, die Laktose oder Gluten nicht vertragen.Personen, die empfindlich auf bestimmte Pflanzenextrakte reagieren, sollten das Präparat zunächst vorsichtig testen oder im Zweifel Rücksprache mit medizinischem Fachpersonal halten. Schwangere, Stillende sowie Personen, die Medikamente einnehmen, sollten vor der Anwendung ärztlichen Rat einholen.Vor- und Nachteile von EroViaEroVia kann natürlich keine medizinische Behandlung ersetzen, doch das positive Feedback vieler Anwender überzeugt von der durchdachten Rezeptur. Als Käufer kann man dementsprechend auf die Erfahrungen anderer Männer vertrauen.Kritisiert wird gelegentlich der Preis, der im Vergleich zu einfachen Drogerieprodukten höher ausfällt. Als Verbraucher sollte man jedoch die Qualität der standardisierten Extrakte, die Laborprüfung jeder Charge und die zertifizierte Herstellung in Deutschland berücksichtigen, die viele günstige Produkte nicht bieten können.Ein weiterer Vorteil von EroVia ist, dass die Rezeptur vegan ist und zwei Pflanzenextrakte mit drei essenziellen Mikronährstoffen in nur einer Kapsel täglich kombiniert. Zusätzliche Einzelpräparate mit Zink oder Selen werden dadurch überflüssig.FazitEroVia ist ein neues Produkt, das im Bereich Männergesundheit immer mehr Aufmerksamkeit erhält. Die Erfahrungen der Nutzer lassen darauf schließen, dass die durchdachte Kombination aus rotem Ginseng, Bockshornklee, Zink, Vitamin B6 und Selen bei vielen Männern eine spürbare Unterstützung im Alltag bietet. Die enthaltenen Mikronährstoffe tragen zur Aufrechterhaltung eines normalen Testosteronspiegels im Blut, zur Regulierung der Hormontätigkeit und zu einer normalen Spermabildung bei.Möchte man einige Euros sparen, bietet es sich an, EroVia direkt beim Hersteller zu bestellen. Mit der 90-tägigen Geld-zurück-Garantie kann man das Präparat dann ausgiebig testen, ohne ein Risiko einzugehen.Pressekontakt:Forward Health GmbH (FORTEA)Elisabeth Treskow Platz 150678, KölnDeutschlandVertretungsberechtigte Geschäftsführer: Alexander Thelen, Justus SanderE-Mail: kundenservice@fortea.deOriginal-Content von: EroVia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183556/6363581