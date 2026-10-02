ATL Turbine Services stärkt das globale Reparaturnetzwerk von Barnes Aerospace mit spezialisierten Kompetenzen in der Instandsetzung von Turbinenkomponenten, die als Plattform für weiteres Wachstum in der gesamten Region dienen werden.

Barnes Aerospace, ein globaler Anbieter von Engineering-, Fertigungs- und Reparaturlösungen für Komponenten in der Luft- und Raumfahrtindustrie, gab heute die Übernahme von ATL Turbine Services Ltd. ("ATL Turbine Services") bekannt, einem Spezialisten für die Überholung und Reparatur von Heißteilkomponenten von Gasturbinen mit Sitz in Dundee, Schottland. Dies markiert den ersten eigenständigen Standort von Barnes Aerospace für Komponentenreparatur und -überholung in Europa.

Mit der Übernahme errichtet Barnes Aerospace seinen ersten Standort in Europa für die Komponentenreparatur und -überholung (Component Repair und Overhaul, CRO), erweitert die Aftermarket-Präsenz des Unternehmens und stärkt seine Fähigkeit, Kunden in der Region zu betreuen. ATL Turbine Services bringt bewährte regionale Reparatur-, Bewertungs-, Beschichtungs- und Engineering-Kapazitäten ein, die das bestehende globale Reparaturnetzwerk von Barnes Aerospace ergänzen und die Möglichkeiten des Unternehmens erweitern, Kunden über den gesamten Lebenszyklus von Turbinentriebwerkskomponenten hinweg zu unterstützen.

"Der Aufbau unserer Präsenz im Bereich Component Repair und Overhaul in Europa ist ein wichtiger Teil der Wachstumsstrategie von Barnes Aerospace und versetzt uns in die Lage, Support näher am Kunden bereitzustellten", so Mike J. Mosley, Chief Executive Officer, Barnes Aerospace. "ATL Turbine Services bringt spezialisierte Instandsetzungskompetenz, technisches Fachwissen und eine etablierte Präsenz in einem strategisch wichtigen Markt mit. Gemeinsam sind wir besser aufgestellt, um komplexe Herausforderungen bei Turbinentriebwerken zu lösen und reaktionsschnelle Aftermarket-Lösungen für Kunden in Europa und weltweit anzubieten."

ATL Turbine Services verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Reparatur und Instandsetzung von Gasturbinenkomponenten. Mit seinen internen Kapazitäten in den Bereichen Komponentenbewertung, Engineering, Reparatur sowie Beschichtungen betreut das Unternehmen Kunden aus der zivilen und militärischen Luftfahrt sowie aus den Sektoren Industrieturbinen und Marineturbinen. Barnes Aerospace erhält durch die Übernahme von ATL Turbine Services eine regionale Plattform für die Betreuung europäischer Aftermarket-Kunden sowie Zugang zu Kapazitäten in der spezialisierten Komponentenreparatur. Es wird erwartet, dass die Akquisition Möglichkeiten schafft, das Reparaturangebot für bestehende und neue Kunden zu erweitern, die Entwicklung zusätzlicher Reparaturkapazitäten zu unterstützen und die Abstimmung innerhalb des globalen Aftermarket-Netzwerks von Barnes Aerospace zu stärken.

"Kunden legen zunehmend Wert auf den Zugang zu hochwertigen Instandsetzungskompetenzen in der Nähe ihrer Betriebsstandorte", so John McKirdy, Senior Vice President of Strategy Growth, Component Repair and Overhaul, Barnes Aerospace. "Die Präsenz von ATL in Schottland erweitert unsere Möglichkeiten, Kunden in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu unterstützen, und ergänzt unser globales Instandsetzungsportfolio um komplementäre technische Kompetenzen. Im Rahmen der Partnerschaft können wir auf den Stärken beider Unternehmen aufbauen und neue Chancen wahrnehmen, um unseren Kunden reaktionsschnelle, technisch differenzierte Aftermarket-Lösungen zu bieten."

"Der Zusammenschluss mit Barnes Aerospace ist ein wichtiges neues Kapitel für ATL Turbine Services", so Wayne Thompson, Operations Director, ATL Turbine Services. "Unsere Unternehmen verbindet ein starker Fokus auf technische Expertise, Qualität und reaktionsschnellen Kundenservice. Die Verbindung der spezialisierten Instandsetzungs- und Beschichtungskompetenzen von ATL mit dem umfassenden globalen Netzwerk von Barnes Aerospace eröffnet Möglichkeiten, die Lösungen für unsere Kunden zu erweitern, während wir kontinuierlich in unsere Mitarbeiter und Kompetenzen in Schottland investieren."

Die Übernahme folgt auf die Akquisition von Jet AirWerks LLC durch Barnes Aerospace im August 2026, wodurch das Unternehmen seine Kapazitäten in den Bereichen Inspektion, Reparatur, Überholung und Demontage kommerzieller Flugtriebwerke in Nordamerika ausgebaut hat. Zusammen unterstützen diese Investitionen die Strategie von Barnes Aerospace, ein umfassenderes globales Aftermarket-Netzwerk aufzubauen, um komplette Lebenszykluslösungen für Komponenten näher am Kunden anbieten zu können.

Über Barnes Aerospace

Barnes Aerospace ist ein führender Anbieter im Bereich der Lieferung und Instandsetzung komplexer Triebwerkskomponenten über den gesamten Lebenszyklus hinweg vom Fan bis zum Abgassystem. Mit seinem globalen Standortnetzwerk bietet Barnes Aerospace reaktionsschnelle Aftermarket-Reparatur- und Überholungsdienste (CRO) für Komponenten kommerzieller sowie militärischer Triebwerksplattformen und stellt führenden Erstausrüstern, MRO-Betrieben und Fluggesellschaften hochwertige Lösungen bereit. Darüber hinaus fertigt Barnes Aerospace kritische Triebwerkskomponenten mit modernsten Kapazitäten in der Präzisionsbearbeitung, Fertigung und Montage und hat sich damit den Ruf eines verlässlichen Lieferkettenpartners führender Erstausrüster erarbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter www.barnesaero.com.

Über ATL Turbine Services

ATL Turbine Services mit Sitz in Dundee, Schottland, ist auf die Reparatur und Instandsetzung von Heißteilkomponenten von Gasturbinen für die zivile und militärische Luftfahrt sowie für Industrie- und Marineanwendungen spezialisiert. Die internen Kapazitäten des Unternehmens umfassen Komponentenbewertung, Engineering, Reparatur und Wiederherstellung, thermische und Diffusionsbeschichtungen, spanende Bearbeitung, Schweißen und Hartlöten, Wärmebehandlung, zerstörungsfreie Prüfung sowie metallurgische Laborleistungen. ATL Turbine Services unterstützt Kunden bei einer breiten Palette von Turbinenplattformen und ist nach den Standards CAA/FAA Part 145, AS9110C und ISO 9001 zertifiziert. Für die zerstörungsfreie Prüfung verfügt das Unternehmen zudem über die NADCAP-Akkreditierung.

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