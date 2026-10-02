Bonn (ots) -Hundert Tage nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela sind die Folgen im Land weiterhin spürbar. Nach aktuellen Angaben kamen bei der Katastrophe am 24. Juni mehr als 6.500 Menschen ums Leben, rund 17.000 erlitten Verletzungen. Unzählige Gebäude stürzten ein oder wurden schwer beschädigt. Tausende Bewohner:innen mussten ihre Wohnungen verlassen und können vorerst nicht zurückkehren. Zwar sind die Rettungsmaßnahmen weitgehend abgeschlossen, doch für viele Familien beginnt nun die Phase der Wiederherstellung ihrer Lebensgrundlagen. Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" konzentrieren ihre Arbeit auf psychosoziale Unterstützung, die Instandsetzung der Wasser- und Sanitärversorgung sowie den Schutz besonders gefährdeter Menschen."Hundert Tage nach den Erdbeben stehen Tausende Menschen noch immer vor den Trümmern ihrer Existenz. Humanitäre Hilfe endet nicht, wenn die Kameras verschwinden. Jetzt geht es darum, Menschen neue Perspektiven zu geben und die Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben zu schaffen", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft".Psychosoziale Unterstützung gewinnt an BedeutungWährend zerstörte Häuser und beschädigte Infrastruktur unmittelbar sichtbar sind, zeigen sich viele Folgen der Katastrophe erst mit zeitlichem Abstand. Insbesondere Kinder, ältere Menschen und Familien, die Angehörige verloren haben, leiden unter Angstzuständen, Schlafstörungen oder traumatischen Belastungen. Bündnisorganisationen wie der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), CARE, Handicap International, Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care oder die Johanniter-Unfall-Hilfe bauen deshalb psychosoziale Angebote aus. Geschützte Räume für Kinder ermöglichen Spiel, Lernen und soziale Begegnungen. Gleichzeitig werden lokale Lehr- und Betreuungskräfte im Umgang mit traumatisierten Menschen geschult, Psychologinnen unterstützen Betroffene bei der Verarbeitung ihrer Erlebnisse. So setzen AVESA und CESAP - zwei etablierte lokale Partner der Johanniter - ihre psychosozialen Angebote für die Menschen in den Übergangscamps fort. Zudem sorgen sie auch für die Verfügbarkeit von Trinkwasser und sicheren Hygienebedingungen. Mit diesen Maßnahmen erreichen die Johanniter und ihre Partner rund 3.500 Betroffene.Sauberes Wasser bleibt überlebenswichtigAuch hundert Tage nach dem Beben ist die Versorgung mit sauberem Trinkwasser in zahlreichen Gemeinden eingeschränkt. Beschädigte Leitungen, zerstörte Brunnen und verunreinigte Wasserquellen erhöhen das Risiko von Krankheiten. Organisationen aus dem Bündnis reparieren daher Wassersysteme, installieren Anlagen zur Wasseraufbereitung und unterstützen Gemeinden bei der sicheren Speicherung von Trinkwasser. Bei einem Projekt von LandsAid wird Wasser mit Tankfahrzeugen für etwa 1.800 Menschen im Gebiet Bicentenario im Verwaltungsbezirk Vargas bereitgestellt und durch Chlorierung desinfiziert. Qualität und verfügbare Menge werden regelmäßig kontrolliert. Gleichzeitig werden Hygienemaßnahmen gefördert und Familien mit wichtigen Hygieneartikeln versorgt. Bereits in den ersten Tagen nach den Erdbeben hatten Bündnisorganisationen Maßnahmen zur Wiederaufbereitung von Wasser eingeleitet - diese Instandsetzungsarbeiten müssen fortgeführt werden.Von der Nothilfe zum Wiederaufbau - langfristige Hilfe notwendigDie aktuelle Hilfe konzentriert sich zunehmend darauf, lokale Strukturen zu stärken und Gemeinden widerstandsfähiger gegen zukünftige Krisen zu machen. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen werden Schulen, Gesundheitsangebote und soziale Netzwerke unterstützt. Ziel ist es, nicht nur akute Not zu lindern, sondern die Betroffenen langfristig dabei zu begleiten, ihren Alltag wieder selbstständig gestalten zu können. "Die Menschen in Venezuela benötigen heute eine andere Form der Unterstützung als unmittelbar nach der Katastrophe. Aus der Rettung von Leben ist die Aufgabe geworden, Zukunftsperspektiven zu schaffen. Dafür braucht es weiterhin internationale Solidarität", so Rüther.An die Redaktionen: Wir vermitteln Ihnen gerne Gesprächs- und Interviewpartner:innen, die einen Überblick zur humanitären Lage im Erdbebengebiet geben können.Mehr über die Hilfe der Bündnisorganisationen erfahren Sie hier (https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/hilfseinsaetze/erdbeben-venezuela-spenden-sie-jetzt/)."Aktion Deutschland Hilft", Bündnis der Hilfsorganisationen, nimmt Spenden für die von Erdbeben betroffenen Regionen in Venezuela entgegen.Spenden-Stichwort: Erdbeben VenezuelaIBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (SozialBank)Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.deKurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die 22 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, damit vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/Pressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.dewww.aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50116/6363595