Boston (www.anleihencheck.de) - Wenn es um US-Staatsanleihen geht, schauen alle auf Treasuries mit zehnjähriger Laufzeit, so die Experten von MFS Investment Management.Die Rendite dieser Papiere sei allein bis zum 28. September auf 5,23% gestiegen - den höchsten Stand seit Mitte 2007, vor der globalen Finanzkrise. "Die bedeutendere Entwicklung spielt sich allerdings unter der Oberfläche ab", sage Benoit Anne, Leiter des Bereichs Market Insights bei MFS Investment Management. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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