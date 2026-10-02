Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der dynamische Renditeanstieg der Vorwochen setzte sich fort, so die Analysten der DekaBank.Zentrale Gründe seien steigende Ölpreise, hawkishe Aussagen von Fed-Vertretern sowie gute Wirtschaftsdaten für die USA wie auch für die Eurozone gewesen. Sinkende Handelsvolumina, weitere Bund-Swap-Spreads, höhere Bond-Vola-Indizes sowie weitere Credit-Spreads seien einige Indizien für zunehmenden Stress an den Rentenmärkten gewesen, den es weiter zu beobachten gelte. Die Wochen-Performance sei in den dargestellten Rentensegmenten durchgehend negativ gewesen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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