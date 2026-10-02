Mainz (ots) -Wenn Spuren ins Ausland führen, braucht es Ermittlungen, die über Landesgrenzen hinausgehen. In "Aktenzeichen XY... International" geht es um Fälle, die von Deutschland aus bis nach Spanien, Frankreich, Tschechien und in die Niederlande reichen. Rudi Cerne moderiert die ZDF-Fahndungssendung am Mittwoch, 7. Oktober 2026, um 20.15 Uhr. Im Anschluss ist sie dreißig Tage lang im ZDF-Streaming-Portal abrufbar. Die Eurovisions-Sendung, in der Rudi Cerne Ermittler und auch eine Angehörige im Studio empfängt, wird zeitgleich im Schweizer Rundfunk ausgestrahlt und live im YouTube Kanal "ZDF True Crime" übertragen."Bierkönig-Mord" auf MallorcaEs ist eines der rätselhaftesten Verbrechen auf Mallorca: In der Nacht zum 12. November 1997 werden der deutsche Gastronom Manfred Meisel, Betreiber der Partylocation "Bierkönig", dessen achtjähriger Sohn Patrick und die Tierpflegerin Claudia Leisten auf Meisels Finca bei S'Aranjassa erschossen. Der oder die Täter gingen professionell und offenbar gezielt vor. Als ein mögliches Tatmotiv gelten Rivalitäten um Meisels wertvolle Vogelzucht. Auch eventuelle Verbindungen zur organisierten Kriminalität sind denkbar. Die Ermittlungen verliefen bisher jedoch erfolglos. In Spanien ist der Fall inzwischen verjährt. Weil Manfred Meisel deutscher Staatsbürger war, ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt weiter. Die Polizei hofft, dass sich jetzt, fast 30 Jahre nach der Tat, entscheidende Zeugen melden.Weitere Fälle in der SendungIn "Aktenzeichen XY... International" geht es außerdem- um einen mysteriösen Vermisstenfall, den die Schweizer Polizei seit Jahren beschäftigt. Inzwischen befürchten die Ermittler, der Mann könnte einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen sein.- um einen seit Langem europaweit gesuchten Mann, der durch einen Raubüberfall in Deutschland erneut ins Visier der Polizei geriet.- um zwei Neugeborene, die im Abstand von 16 Monaten tot aufgefunden werden. Ein DNA-Test ergibt: Es sind Brüder. Die Ermittlungen führen von Deutschland nach Tschechien.- um einen 19-jährigen Niederländer, der alleine verreist, nicht zurückkehrt und seitdem vermisst wird. Seine Familie erhält nur wenige, rätselhafte Nachrichten - bis sich die Spur des jungen Mannes in Frankreich verliert.KontaktBei Fragen zu "Aktenzeichen XY... International" erreichen Sie Christina Betke, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de und Magda Huthmann unter huthmann.m@zdf.de und 06131 70-12149.Die ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2Faktenzeichenxyinternational&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C118c8938f2444f65503308df1d5a0d8f%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C639261944740708293%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=5Xth0Di%2B9eu6iaCjNqVGWhs%2FUvwn14Kl3PwFYE3JfNE%3D&reserved=0) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Presseinformation (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/aktenzeichen-xy-ungelost-1) zu "Aktenzeichen XY... Ungelöst"Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6363614