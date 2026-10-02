*KI-generiertes Bild

Vancouver, British Columbia / 1. Oktober 2026 / IRW-Press / Frequency Exchange Corp. (TSXV: FREQ) (OTCQB: FRECF) (FWB: YC6) ("Frequency Exchange" oder das "Unternehmen") freut sich, die bevorstehende weltweite Premiere von "Superhuman 2: The Rebirth", der neuen vierteiligen Doku-Serie der preisgekrönten Filmemacherin Caroline Cory, ankündigen zu können. Die Produktion feierte am 26. September 2026 ihr Debüt als Official Selection des DaVinci International Film Festivals. Darauf folgt am 4. Oktober 2026 die Weltpremiere mit rotem Teppich im Saban Theatre in Beverly Hills. Die digitale Veröffentlichung ist für den 30. Oktober 2026 geplant.

NIKKI Wellness Technology, die frequenzbasierte Flagship-Wellness-Plattform mit dazugehörigem Wearable von Frequency Exchange, ist der Hauptpartner der Produktion. NIKKI wird in der Doku-Serie als führender Innovator auf dem Gebiet moderner Wellness-Technologien an prominenter Stelle präsentiert. Der Film stellt dem Publikum neuartige Ansätze zur Optimierung von menschlichem Potenzial, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden vor und stellt für Frequency Exchange einen wichtigen Meilenstein hinsichtlich der Sichtbarkeit dar, während das Unternehmen die Vermarktung in Nordamerika, im Nahen Osten sowie in anderen internationalen Märkten vorantreibt.

Stephen Davis, CEO von Frequency Exchange, kommentiert: "Die Premiere von 'Superhuman 2: The Rebirth' positioniert NIKKI zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Markteinführung als Pionier der Wellness-Technologie. Wir sind überzeugt, dass diese Präsenz unsere globalen Expansionsbemühungen unterstützen und die Marktbekanntheit stärken wird, während die Nachfrage nach frequenzbasierten Wellness-Lösungen weiter wächst."

Die Steigerung des Bekanntheitsgrads fällt mit der intensivierten Vermarktung von NIKKI durch Frequency Exchange und der bereits im Vorfeld angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung zusammen (die "Platzierung"). Die Platzierung bietet Anlegern die Möglichkeit, sich zu einem Preis von 0,25 $ pro Wertpapiereinheit zu beteiligen. Jede solche Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant kann innerhalb von 12 Monaten ab dem Ausgabedatum, vorbehaltlich einer Beschleunigungsklausel, zum Preis von 0,40 $ ausgeübt werden.

Um dem anhaltenden Interesse der Anleger gerecht zu werden und zusätzliche Zeit für den Abschluss der Zeichnungen für die zweite Tranche zu ermöglichen, hat das Unternehmen von der TSX Venture Exchange die Genehmigung eingeholt, den Abschlusstermin der Platzierung bis zum 31. Oktober 2026 zu verlängern.

Wie bereits am 11. September 2026 angekündigt, hat das Unternehmen die erste Tranche der Platzierung mit der Emission von 1.708.230 Einheiten abgeschlossen und daraus einen Bruttoerlös in Höhe von 427.057 $ erzielt. Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie und einem halben Aktienkaufwarrant.

Über Superhuman 2: The Rebirth

"Superhuman 2: The Rebirth" ist eine vierteilige investigative Doku-Serie der preisgekrönten Filmemacherin Caroline Cory, die neue wissenschaftliche Perspektiven im Hinblick auf das Potenzial, die Wahrnehmung und die kognitive Leistung des Menschen untersucht. Wie auf der Website superhuman2.com erläutert, bedient sich die Serie strukturierter Experimente und Interviews, um Phänomene zu erforschen, die herkömmliche Modelle der Kognition und sensorischen Verarbeitung in Frage stellen. So erhalten die Zuschauer einen forschungsbasierten Einblick in moderne Wellness-Ansätze auf diesem Gebiet.

NIKKI Wellness Technology wird im Verlauf der Doku-Serie an prominenter Stelle als zukunftsweisende Wellness-Technologie präsentiert. Durch diese Einbindung erhält das Publikum zusätzlichen Kontext zu frequenzbasierten Wellnessprogrammen in realen Beobachtungsszenarien, abgestimmt auf die Hintergrundinformationen auf wearenikki.com/superhuman. Die weltweite Veröffentlichung der Produktion trägt zu einem größeren Bekanntheitsgrad bei und unterstützt Frequency Exchange bei seinen Vermarktungsinitiativen.

Über Frequency Exchange Corp.

Frequency Exchange Corp. (TSXV: FREQ | OTCQB: FRECF | FWB: YC6) ist ein Technologieunternehmen, das über seine NIKKI-Plattform die nächste Generation tragbarer digitaler Wellness-Lösungen entwickelt. NIKKI bietet proprietäre frequenzbasierte Wellness-Programme, die darauf ausgelegt sind, Schlaf, Stressbewältigung, Regeneration, Energie und das allgemeine Wohlbefinden zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.frequencyexchangecorp.com oder www.wearenikki.com.

Ansprechpartner für Investoren

Frequency Exchange Corp.

Stephen Davis

Chief Executive Officer

stephen@frequencyexchangecorp.com

604-684-2181

FREmedica Technologies Inc.

Nicole Sullivan

President

nicole.sullivan@wearenikki.com

604-684-2181

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen Aussagen zählen unter anderem Aussagen zum Zeitplan und Umfang der Vermarktungsaktivitäten des Unternehmens, zu Produkteinführungen, Einzelhandelsinitiativen, zur internationalen Expansion, zu Veranstaltungen, zur Präsenz durch Superhuman 2: The Rebirth, zum Abschluss der Finanzierung des Unternehmens, zur Verwendung der Erlöse, zu Lagerbeständen, zum Vertrieb und zum zukünftigen Wachstum.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten sind in den Einreichungen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat. Diese Dokumente sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar.

Weder die Börse noch ihr Regulation Services Provider (im Sinne der Richtlinien der Börse) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86093Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86093&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA3580191078Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.