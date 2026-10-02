Die Broadcom-Aktie pendelt seit Anfang September zwischen 340 und 370 US$ auf und ab. Könnte diese Nachricht in Zukunft für weitere Umsatzmilliarden sorgen und wie sollten Anleger sie einordnen? Milliardenfinanzierung von Anthropic Der Hunger von KI-Modellentwicklern nach Rechenleistung ist derzeit fast unersättlich. Genauso groß ist aber auch ihr Hunger nach frischem Kapital. Die Finanzierung der erforderlichen KI-Cloud-Kapazitäten wird aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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