Die Ölpreise zeigen sich am Freitag im frühen Handel weitgehend stabil. Ein Barrel Brent zur Dezember-Lieferung kostete zuletzt 102,06 US$, ein leichtes Minus von 0,24 Prozent. Die Gewinne vom Vortag bleiben damit vorerst erhalten. Tanker unter Beschuss in der Straße von Hormus In der Nacht kam es erneut zu einem Angriff in der Straße von Hormus. Nach Angaben der britischen Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) geriet ein Tanker beim ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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