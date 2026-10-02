Die europäischen Anleihemärkte geraten zunehmend unter Druck. Nach der jüngsten Verschärfung der französischen Haushaltsdebatte rücken nun auch Italien und Griechenland stärker in den Fokus der Anleger. Zugleich stehen die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank vor einem datenreichen Tag, an dem Inflations- und Arbeitsmarktzahlen den weiteren geldpolitischen Kurs mitbestimmen könnten. Anleger werden bei europäischen Staatsanleihen vorsichtiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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