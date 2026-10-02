Schwalbach am Taunus (ots) -Die Wechseljahre markieren den Beginn eines neuen Kapitels - eine Phase voller Potenzial und Selbstbestimmung. Femibion nutzt den Weltmenopausetag am 18. Oktober, um Frauen zu ermutigen, ihre Menopause selbstbestimmt zu gestalten: informiert, sicher und präsent in dieser neuen Lebensphase.Hitzewallungen, unruhige Nächte, Reizbarkeit oder Erschöpfung: Die Wechseljahre können den Alltag auf ganz unterschiedliche Weise auf den Kopf stellen. Gleichzeitig sind Beschwerden rund um die Menopause weit verbreitet. Laut einer Umfrage der DAK-Gesundheit erleben 86 Prozent der berufstätigen Frauen entsprechende Beschwerden.¹ Umso wichtiger ist es, die Veränderungen des eigenen Körpers zu verstehen und Möglichkeiten zu kennen, die im Alltag unterstützen können - egal, ob im Fitnessstudio oder im Meeting. Femibion Menopause bietet mit seiner Formulierung aus Hopfenextrakt eine hormonfreie Option, um Frauen bei Hitzewallungen zu unterstützen*.Wenn sich im Körper etwas verändertMit 51 Jahren - das Durchschnittsalter für den Beginn der Menopause - befinden sich viele Frauen auf dem Höhepunkt ihres Lebens: Die Kinder sind aus dem Haus, sie haben mehr Zeit für sich, die Karriere ist etabliert, man weiß genau, was man will. Während erste Veränderungen bereits in der Perimenopause spürbar werden, erlebt jede Frau diese Phase ganz individuell. Manche verspüren Hitzewallungen oder Müdigkeit, andere wiederum finden in dieser Lebensphase neue Energie und Klarheit. Die gute Nachricht: Mit verlässlichem Wissen und der richtigen Unterstützung lässt sich diese heiße Zeit voller Potenzial bewusst gestalten."Keine Frau erlebt die Wechseljahre auf die gleiche Weise. Deshalb geht es auch nicht darum, einer bestimmten Vorstellung davon zu entsprechen, wie diese Lebensphase auszusehen hat. Vielmehr sollten Frauen die Möglichkeit haben, sich gut zu informieren, ihre persönlichen Bedürfnisse ernst zu nehmen und für sich passende Wege zu finden, mit Veränderungen umzugehen. Der Weltmenopausetag ist ein guter Anlass, genau dafür mehr Aufmerksamkeit und Offenheit zu schaffen", sagt Dr. Roxana Damiescu-Löchel, Medical Managerin bei P&G Health Germany.Passende Unterstützung für unterschiedliche BedürfnisseNeben Femibion Menopause ist auch Femibion Menopause Plus erhältlich. Es enthält zusätzlich zum Hopfenextrakt eine sorgfältig abgestimmte Kombination aus Mikronährstoffen.² Für eine optimale Unterstützung wird eine tägliche Einnahme über mindestens drei Monate empfohlen. Ein spürbarer Effekt kann nach regelmäßiger Einnahme von mindestens vier Wochen erwartet werden.Mehr Offenheit für die MenopauseMit dem Motto "Cool bleiben in der Menopause" möchte Femibion Menopause dazu beitragen, die Wechseljahre aus der Tabuzone zu holen. Denn die Menopause ist eine natürliche Lebensphase - und eine, über die es sich zu sprechen lohnt. Ein offener Umgang kann dazu beitragen, dass Frauen ihre eigenen Erfahrungen besser einordnen, Fragen stellen und selbstbewusst mit Veränderungen umgehen können.Femibion Menopause ist ein Nahrungsergänzungsmittel und kein Ersatz für eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise.Über Femibion MenopauseFemibion Menopause steht für hormonfreie Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung von Frauen in den Wechseljahren*. Die Formulierungen enthalten Hopfenextrakt und, bei Femibion Menopause Plus, zusätzlich eine Multivitamin Mineralstoff-Kombination mit 22 Mikronährstoffen.Über P&G HealthP&G Health, die Gesundheitssparte von Procter & Gamble, steht für konsumentenzentrierte Innovationen in den Bereichen Gesundheit, Körperpflege und Mundpflege. Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ein längeres, gesünderes und vitaleres Leben zu führen. Das P&G Gesundheitsportfolio umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK, Schlaf mit ZzzQuil, Schwangerschaft mit Femibion und Clearblue, Zahn- und Mundpflege mit Oral-B, blend-a-dent und blend-a-med, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3 und Vigantol/Vigantolvit sowie Schmerzlinderung mit Kytta.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always, Ambi Pur, Ariel, Bounty, Braun, Charmin, Crest, Dawn, Downy, Fairy, Febreze, Gain, Gillette, Head&Shoulders, Lenor, Oral-B, Pampers, Pantene, SK-II, Tide, Whisper und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.de.pg.com.___________________________________________MAT-AT-FM-26-000122¹ DAK-Gesundheit. "Lebensphase Wechseljahre - Was Frauen wirklich bewegt. Ergebnisse einer Online-Befragung von 2.500 Frauen." Whitepaper, 2025; ergänzend: DAK-Gesundheit Presseinformation "Jede dritte Frau fühlt sich im Job durch die Wechseljahre beeinträchtigt", 14. November 2025.² Vitamin B2, B6, B12, Niacin und Pantothensäure tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Vitamin D, K und Calcium tragen zum Erhalt normaler Knochen bei. Pantothensäure trägt zu einer normalen geistigen Leistung bei. Zink, Eisen und Jod tragen zu einer normalen kognitiven Funktion bei.*Hopfen hilft Frauen bei der Bewältigung der typischen Erscheinungen, die mit den Wechseljahren verbunden sind, wie Hitzewallungen.Pressekontakt:Pressebüro Femibionc/o FleishmanHillard GmbHSpeicherstraße 57,60327 Frankfurt am MainE-Mail: femibion.press@fleishman.comTelefon: +49 172 400 4177Original-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13483/6363657