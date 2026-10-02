Mit dem Versicherungsmakler Sigma aus Saarbrücken wird ein weiteres Vermittlerunternehmen Teil der Aventus Maklergruppe. Das Familienunternehmen, das vor über 45 Jahren gegründet wurde, ist vor allem auf die Betreuung von Hausverwaltungen spezialisiert. Erst vor Kurzem hat die Maklergruppe Aventus den Mittelstandsmakler Veritas übernommen, wie AssCompact berichtete. Nun wächst die Gruppe weiter: Mit der Übernahme der Sigma Versicherungsmakler aus Saarbrücken stärkt Aventus die Präsenz im Saarland. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact