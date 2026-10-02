Die INTER Versicherungsgruppe hat die Leitung des Maklervertriebs Nord mit Janis Bartels besetzt. Das Führungsteam ihrer Maklerorganisation ist somit nun mit Fabian Ober als Bereichsleiter, Nadine Schmidhuber, Leiterin des Maklervertriebs Süd, und Bartels neu aufgestellt. Janis Bartels hat zum 01.10.2026 die Leitung des Maklervertrieb Nord bei der INTER Versicherungsgruppe übernommen. Mit seinem zehnköpfigen Team soll Bartels die Marktposition der INTER bei Makler, Pools und Vertrieben in Norddeutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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