WIESLOCH (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister MLP wird dank eines überraschend guten dritten Quartals zuversichtlicher für das laufende Jahr. Der operative Gewinn (Ebit) soll jetzt 110 bis 120 Millionen Euro erreichen, teilte das Unternehmen überraschend am Freitag in Wiesloch mit. Das sind am oberen und unteren Ende jeweils 10 Millionen mehr als bisher angepeilt. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

Die MLP-Aktie sprang am Vormittag zeitweise um mehr als fünf Prozent ins Plus. Zuletzt gehörte sie mit einem Zuwachs von rund vier Prozent noch immer zu den stärksten Titeln im Kleinwerte-Index SDax .

Den gewachsenen Optimismus begründete MLP mit einem deutlichen Anstieg der erfolgsabhängigen Vergütungen, den jüngsten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und weiteren positiven Effekten aus den von dem Konzern betreuten Vermögen.

Für das dritte Quartal nannte MLP noch keine genauen Zahlen. Der operative Gewinn dürfte dank erheblich höherer erfolgsabhängiger Vergütungen jedoch "deutlich" über dem Vorjahreswert von 18,3 Millionen Euro liegen.

Erfolgsabhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Geldanlagen im Vermögensmanagement an und schlagen zum großen Teil aufs Ergebnis durch. Im dritten Quartal lag der Umsatzeffekt der erfolgsabhängigen Vergütungen bei MLP den Angaben zufolge bei rund 21 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte der Betrag nur bei 2,8 Millionen Euro gelegen.

Die vollständigen Quartalszahlen will MLP wie geplant am 12. November veröffentlichen./stw/stk