Original-Research: Medios AG - von Montega AG
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Feedback Capital Markets Day: Weniger ist mehr
Wir hatten diese Woche die Gelegenheit, am Capital Markets Day der Medios AG in Breda teilzunehmen. Unter dem Motto 'Next Level' präsentierten der gesamte Vorstand sowie weite Teile der zweiten Führungsebene den strategischen und quantitativen Ausblick bis 2031. Flankiert wurde die Veranstaltung durch einen Standortbesuch bei Ceban.
Wir fassen die vorgestellte Strategie für uns unter dem Leitmotiv 'weniger ist mehr' zusammen und kommentieren im Folgenden die aus unserer Sicht wesentlichen Elemente entlang dieser Logik.
Prognoseanpassung: Wir haben unsere Prognosen im Hinblick auf die neuen Mittelfristziele überarbeitet und insbesondere unsere Umatzerwartung für den Bereich SPS angehoben. Zudem haben wir unserer mittelfristigen Erebnisziele angehoben uns für das laufende und kommende Jahr jedoch etwas vorisichtiger positioner um den Auswirkungen aus dem Schiedsspruch zur Hilfstaxe rechnung zu tragen.
Fazit: Wir kehren mit einem grundsätzlich positiven Eindruck vom Capital Markets Day aus Breda zurück. Auch wenn uns die vorgestellte Strategie an einigen Stellen noch etwas undifferenziert erscheint, haben wir hierfür angesichts des langen Planungshorizonts sowie der neu zusammengesetzten Vorstandsmannschaft Verständnis. Zudem signalisierte das Management, dass weitere Maßnahmen, etwa im Working-Capital-Management, zu gegebener Zeit konkretisiert werden sollen. Der Vertrauensgewinn am Kapitalmarkt wird u. E. aber Zeit brauchen, und das Management wird sich, auch nach eigenem Anspruch, an seinen Aussagen messen lassen müssen. Kurzfristig dürfte der Schiedsspruch zur Hilfstaxe die Ergebnisentwicklung der kommenden Quartale belasten, mittelfristig aber Chancen für weitere Marktanteilsgewinne eröffnen. Wir erwarten daher eine eher graduelle Verbesserung über die kommenden Jahre. Vor diesem Hintergrund halten wir eine gewisse Zurückhaltung der Investoren für nachvollziehbar, einen Bewertungsabschlag von mehr als 50% auf Basis des EV/EBITDA 2027e gegenüber dem direkten Peer Fagron jedoch für deutlich überzogen. Daraus ergibt sich u. E. ein äußerst attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem in Summe unveränderten Kursziel von 23,00 EUR.
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