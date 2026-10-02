Webinar mit Hans A. Bernecker: Was wird aus Deutschland - Rechts wie Links? Was könnte der politische und wirtschaftliche Wandel für Unternehmen und die Börse bedeuten?
Hans A. Bernecker erläutert im Rahmen eines rund 90-minütigen Webinars seine Sicht. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, ihm in der Live-Fragerunde auch Ihre eigenen Fragen zu stellen (keine Anlageberatung). Also: Weit mehr als 6 Jahrzehnte Börsenerfahrung - nutzbar für Ihre Meinungsbildung.
Terminplanung: Donnerstag, 22. Oktober 2026, ab 18.00 UhrInkl. Live-Fragerunde, Aufzeichnung und Grafiken zum VortragFrühbucherpreis bis 18. Oktober: 99 € statt 129 €, jeweils inklusive MwSt.
Bitte sichern Sie sich noch heute den Frühbucherpreis und seien Sie am 22.10.2026 dabei. Thematische Schlaglichter und den Link zur Buchungsseite finden Sie hier: HIER KLICKEN
Hans A. Bernecker erläutert im Rahmen eines rund 90-minütigen Webinars seine Sicht. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, ihm in der Live-Fragerunde auch Ihre eigenen Fragen zu stellen (keine Anlageberatung). Also: Weit mehr als 6 Jahrzehnte Börsenerfahrung - nutzbar für Ihre Meinungsbildung.
Terminplanung: Donnerstag, 22. Oktober 2026, ab 18.00 UhrInkl. Live-Fragerunde, Aufzeichnung und Grafiken zum VortragFrühbucherpreis bis 18. Oktober: 99 € statt 129 €, jeweils inklusive MwSt.
Bitte sichern Sie sich noch heute den Frühbucherpreis und seien Sie am 22.10.2026 dabei. Thematische Schlaglichter und den Link zur Buchungsseite finden Sie hier: HIER KLICKEN
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