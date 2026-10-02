Zürich - Die Schweiz belegt Platz 13 unter den europäischen Ländern, deren Kundinnen und Kunden am häufigsten von Cyberaktivitäten betroffen sind, und rangiert weltweit auf Platz 39. Das zeigt der aktuelle Microsoft Digital Defense Report (MDDR) aus dem ersten Halbjahr 2026. Europaweit belegte die Ukraine Platz 1, gefolgt vom Vereinigten Königreich auf Platz 2 und Deutschland auf Platz 3. Frankreich rangierte auf Platz 6. Gleichzeitig weist der Bericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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