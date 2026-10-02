Zürich - Die Zurich-Gruppe hat die Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley vollzogen. Durch den Zusammenschluss dieser beiden hochkomplementären Geschäftsbereiche entstehe der weltweit grösste Specialty-Versicherer mit Hauptsitz in London, schreibt die Zurich am Freitag in einer Mitteilung dazu. Das Geschäft wird von Kristof Terryn geleitet. «Durch die Integration von Beazley in unser globales Specialty-Geschäft werden wir das Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab